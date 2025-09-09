Macron nombra al ministro de Defensa Lecornu como nuevo primer ministro de Francia
El presidente francés Emmanuel Macron nombró el martes por la noche al ministro de Defensa Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, el cuarto del país en aproximadamente un año.
Lecornu, de 39 años, es el ministro de Defensa más joven en la historia de Francia y arquitecto de un importante aumento militar hasta 2030, impulsado por la invasión rusa de Ucrania.
Antiguo conservador que se unió al movimiento centrista de Macron en 2017, ha ocupado cargos en autoridades locales, territorios de ultramar y durante recientes protestas en que gestionó la ira masiva con diálogo. También ofreció conversaciones sobre autonomía durante los disturbios en Guadalupe en 2021.
Su ascenso refleja el instinto de Macron de recompensar la lealtad, pero también la necesidad de continuidad, ya que repetidos enfrentamientos presupuestarios han derrocado a sus predecesores y dejado a Francia a la deriva.
________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.