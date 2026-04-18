Macron dice que un soldado francés murió y 3 resultaron heridos en ataque a fuerzas de ONU en Líbano

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que un soldado francés murió y otros tres resultaron heridos la mañana del sábado durante un ataque contra fuerzas de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano.

Macron identificó al soldado como el sargento primero Florian Montorio, del 17mo Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban.

“Todo sugiere que la responsabilidad de este ataque recae en Hezbollah”, escribió Macron en redes sociales.

“Francia exige que las autoridades libanesas arresten de inmediato a los responsables y asuman sus responsabilidades junto con la FINUL”, agregó, en referencia a la misión de la ONU en el sur de Líbano.

Macron indicó que tres de los “compañeros de armas” de Montorio “resultaron heridos y fueron evacuados”.

“La nación se inclina con respeto y expresa su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todo nuestro personal militar comprometido por la paz en Líbano”, señaló el presidente francés.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.