Liberan en el mar del Norte a Timmy, la ballena jorobada varada en Alemania desde marzo

Un equipo de rescate liberó el sábado desde una barcaza en el mar del Norte a una ballena jorobada que había estado varada en aguas poco profundas cerca de Alemania desde marzo, según testigos.

La prensa alemana apodó Timmy a la ballena, que fue vista nadando cerca de la costa alemana del mar Báltico el 3 de marzo, lejos de su hábitat natural en el océano Atlántico.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.