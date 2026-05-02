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Liberan en el mar del Norte a Timmy, la ballena jorobada varada en Alemania desde marzo

EUR-GEN ALEMANIA-BALLENA RESCATADA
EUR-GEN ALEMANIA-BALLENA RESCATADA (AP)

Un equipo de rescate liberó el sábado desde una barcaza en el mar del Norte a una ballena jorobada que había estado varada en aguas poco profundas cerca de Alemania desde marzo, según testigos.

La prensa alemana apodó Timmy a la ballena, que fue vista nadando cerca de la costa alemana del mar Báltico el 3 de marzo, lejos de su hábitat natural en el océano Atlántico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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