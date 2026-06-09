León XIV aprovechará el encanto de la Sagrada Familia y homenajeará a la montaña sagrada de Cataluña

El papa León XIV tenderá un puente sobre 1.000 años de historia de la Iglesia el miércoles, cuando visite un monasterio medieval en la cima de una montaña que los católicos locales consideran sagrado y luego celebre una misa vespertina en la famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

Montserrat, ubicada a una distancia considerable en coche de la ciudad y al final de una empinada subida, es un lugar muy querido por muchos catalanes del noreste de España. Cada año, dos millones de personas visitan el complejo, que incluye una abadía benedictina del siglo XI y una basílica del XVI. Su estatua de la Virgen Negra —que, según muestran estudios, era originalmente blanca pero se oscureció por siglos de humo e incienso antes de ser pintada de negro— es ampliamente venerada.

Pero para muchos católicos que siguen el viaje desde la distancia —y especialmente para los no religiosos— el momento culminante del viaje de siete días del papa nacido en Chicago, a España será su misa vespertina en la basílica de la Sagrada Familia para conmemorar el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí. León hablará casi exclusivamente en español durante el viaje, con algunos comentarios en catalán.

La visita ilustra su equilibrio entre sostener tradiciones religiosas centenarias en un país donde la fe está en retroceso, y llegar a una audiencia global desde una basílica que es más un imán para turistas que para creyentes. Sin embargo, ambos lugares comparten una conexión que ni siquiera algunos locales conocen.

Un púlpito para el mundo

La Sagrada Familia fusiona el lenguaje universal de la naturaleza —árboles, aves, reptiles, cornucopias de fruta— con escenas de la vida de Cristo. Más allá de esa estética única, su encanto radica en permitir que los visitantes sean testigos de la construcción en curso de una gran iglesia.

La obra comenzó hace 144 años con la colocación de la primera piedra en 1882 durante el pontificado del homónimo del pontífice, el papa León XIII.

Su pretensión de ser “lo nuevo” es lo que distingue la obra maestra de Gaudí de otras catedrales europeas y explica por qué ha cautivado a millones. La misa de León es una oportunidad para vincularlo con este sobrecogedor lugar de culto.

“Sus piedras y sus vidrieras hablan de la posibilidad de conjugar los 2000 años de la historia del cristianismo con la modernidad e incluso con la postmodernidad”, señaló Ferran Sáez, profesor de humanidades en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, a The Associated Press. “Es un edificio que expresa cosas muy complejas pero que resultan comprensibles para cualquier persona sensible, sea o no cristiano, y provenga de donde provenga”.

La Sagrada Familia es una sensación internacional y figura en la lista de deseos de prácticamente cualquier trotamundos que se precie. Los extranjeros representan el 90% de sus visitantes —cuyas entradas financian su construcción— y, de acuerdo con la basílica, la visitan más estadounidenses que españoles.

Aunque no hay estadísticas sobre la edad media de los visitantes, es enormemente popular entre adolescentes y veinteañeros. Esto supone un contraste radical con los feligreses cada vez más envejecidos de la mayoría de las iglesias españolas, en un momento en que la institución se esfuerza por conectar con los jóvenes y seguir siendo relevante para ellos.

El último superlativo de la basílica —que es la iglesia más alta del mundo tras la reciente colocación de la Torre de Jesucristo— la ha convertido en un faro aún mayor.

Los catalanes ven Montserrat como hogar espiritual

La Sagrada Familia es un púlpito global, pero está en un país donde el cristianismo está en retroceso. España atravesó una crisis religiosa a finales del siglo XX durante su regreso a la democracia. Algo más de la mitad de los españoles encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2024 se identificaron como católicos, pero solo alrededor de 1 de cada 5 se definió como practicante.

Y Cataluña es una de las provincias más laicas de España, señaló Sáez.

Los católicos catalanes son reservados en su práctica, sin procesiones ostentosas de Semana Santa como las de Sevilla y otras ciudades del país.

La fuerza de su fe descansa en sus lugares sagrados: la Sagrada Familia, el monasterio de Poblet y las iglesias románicas que salpican las estribaciones de los Pirineos. Y, sobre todo, Montserrat, a donde los peregrinos llegan en autobús, teleférico, tren cremallera y por exigentes senderos.

“Allí se encuentra nuestra representación más querida de María, la Virgen Negra", señaló el teólogo catalán Francesc Torralba a la AP. "Muchos catalanes le rezan y se sienten cerca de ella en momentos de necesidad. Montserrat es una clave de nuestra cultura, así como de nuestros esfuerzos por mantener nuestra lengua y nuestras tradiciones”.

Aunque Montserrat es el epicentro religioso de la región, su fe “se expresa culturalmente en sus creaciones artísticas” como la Sagrada Familia, añadió.

Hordas de turistas

Y es ese arte desbordante y único lo que atrae a tantos visitantes. Muchos residentes de Barcelona sienten que la fama de la Sagrada Familia ha impulsado algunos de los peores males del turismo masivo. Los autobuses turísticos inundan la zona con excursionistas de un día procedentes de cruceros, y las calles frente al templo están llenas de restaurantes de comida chatarra y tiendas de recuerdos. Los manifestantes que el año pasado rociaron a turistas con pistolas de agua planeaban llegar hasta la Sagrada Familia, pero la policía se lo impidió.

Donde hay dos personas (turistas y locales) puede haber roces. Y eso pasa en los mejores matrimonios", dijo el rector de la Sagrada Familia, Josep Turull, a la AP. “Intentamos, como en los mejores matrimonios, que estas pequeñas crisis sean crisis de crecimiento y lo que estamos intentando es que pudiendo participar, acogiendo a los peregrinos y a los turistas en las celebraciones, también la gente de la parroquia la sienta más suya y más propia”.

León podría atraer aún más visitantes. La consagración del papa Benedicto XVI para convertirla en una basílica en funcionamiento en 2010 elevó las visitas de alrededor de tres millones al año a casi cinco en 2025, según Xavier Martínez, director ejecutivo del proyecto de construcción de la Sagrada Familia.

“Creo que el 10 de junio vamos a vivir algo parecido a lo que vivimos en 2010”, manifestó Martínez. “Si en aquella oportunidad el mundo pudo descubrir el interior de la Sagrada Familia. En junio, el mundo podrá descubrir las torres de la Sagrada Familia”.

La guía turística e historiadora Mònica Santín ha sido testigo del impresionante poder de la Sagrada Familia tanto para creyentes como para no creyentes; algunos incluso lloran al cruzar su umbral. Por gratificante que sea ayudar a los turistas a vivir esos momentos que les cambian la vida, le preocupa que la misa papal impulse el turismo a niveles insostenibles para la comunidad.

Los lugares sagrados comparten una conexión

Santín ha reservado su lugar para ver al pontífice en persona, pero no será en la basílica. En su lugar, se desplazará hasta el monasterio de Montserrat.

La abuela de Santín hizo la misma peregrinación, caminando descalza hasta una cueva en la ladera donde, según la leyenda, unos pastores descubrieron la estatua de la Virgen Negra, y rezó para pedir protección para su esposo durante la Guerra Civil española. Hoy, Santín lleva el anillo que le dio su abuela.

“No sé ni cómo aguanta", dijo Santín mientras tocaba suavemente su anillo, cuyo relieve de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, apenas es visible después de tantos años.

Y señaló que Montserrat y la Sagrada Familia comparten una conexión poco conocida.

Según Santín, que investiga su tesis doctoral sobre Gaudí en la escuela de teología ISCREB de Barcelona, de joven, el arquitecto fue aprendiz del que construía la capilla en la cima de la montaña dedicada a la Virgen de Montserrat. Ese mismo arquitecto fue contratado originalmente para construir la Sagrada Familia, pero los costos de los materiales hicieron inviable su propuesta neogótica y el encargo pasó a Gaudí. Como parte de su diseño radical, introdujo elementos de la montaña.

Incluso las torres del templo, parecidas a castillos de arena, se asemejan a las formaciones rocosas en forma de aguja que cualquier catalán puede identificar como las que sobresalen de Montserrat.

“Montserrat es nuestra montaña sagrada", afirmó Santín. "La Sagrada Familia es como Montserrat en medio de la ciudad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.