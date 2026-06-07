La misa del papa en España incluye una procesión sobre flores en una muestra de devoción popular

Cientos de miles de personas acudieron en masa el domingo a una plaza céntrica de Madrid para la misa principal del papa León XIV en el país y una procesión que destacó una de las expresiones más icónicas de la piedad popular española: las alfombras de flores.

Vitorearon y gritaron “¡Esta es la juventud del papa!” cuando León llegó a la misa, dando vueltas por la plaza y las calles aledañas en su papamóvil ante una multitud apiñada detrás de las vallas de seguridad.

La misa del domingo coincide con la festividad católica del Corpus Domini, que a menudo incluye procesiones de fieles por pueblos y ciudades encabezadas por un sacerdote que porta el pan ácimo consagrado empleado en la misa. En España, como en otros países de mayoría católica, las procesiones pueden incluir elaborados arreglos florales dispuestos a lo largo del recorrido.

León, que llegó a España el sábado al inicio de su visita de una semana, ha querido destacar la larga tradición de devoción católica aquí para animar, especialmente a las generaciones jóvenes, a encontrar su fe.

En una vigilia el sábado por la noche, se calcula que unos 600.000 jóvenes españoles se arrodillaron durante varios minutos en oración silenciosa junto a León, lo que sugiere que, en efecto, existe interés entre los jóvenes pese a la sociedad fuertemente secularizada de España.

Irati Valda y Javier Hormazal, una pareja joven, levantaron un cartel de cartón en el que anunciaban que se van a casar el 13 de junio y se les acompañó para acercarse y recibir la bendición de León durante la vigilia.

Una forma de piedad popular que se remonta a siglos atrás

La tradición de colocar alfombras de flores —y destruirlas cuando la procesión las pisa— se remonta a hace dos siglos y también es popular en América Latina, donde además se elaboran diseños complejos con arena. Estas meticulosas composiciones se consideran una ofrenda a la Eucaristía.

Polonia ya logró que la UNESCO reconociera su tradición de alfombras florales del Corpus Domini, y la región española de Galicia intenta que su tradición sea incluida junto con la de otros países como parte del patrimonio cultural inmaterial del mundo.

Según los organizadores españoles, las 16 alfombras de flores que decoraban el recorrido de la procesión, de medio kilómetro (una milla), fueron preparadas por una asociación española de floristas de Galicia. Los floristas utilizaron más de 30.000 flores, en su mayoría de los colores amarillo y blanco de la bandera de la Santa Sede, para las alfombras, que incluyen adornos como las llaves de la Santa Sede.

León llegó a España el sábado e instó a su población a poner fin a la polarización y trabajar por la unidad. Más tarde el domingo tiene previsto reunirse en privado con miembros de su orden religiosa agustiniana y dirigirse a líderes culturales.

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La periodista visual de AP Helena Alves contribuyó.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.