La fiscalía alemana presenta cargos contra un ucraniano por explosiones en gasoductos Nord Stream

La fiscalía federal alemana presentó cargos el jueves contra un exoficial del ejército ucraniano por las explosiones submarinas que dañaron los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania hace cuatro años.

El sospechoso, identificado únicamente como Serhii K. de acuerdo con las normas locales de privacidad, enfrenta cargos por causar una explosión, dañar propiedad, interrumpir un servicio público y ser “cómplice de crímenes de guerra” al atacar objetos civiles, señalaron los fiscales en un comunicado.

Las explosiones submarinas del 26 de septiembre de 2022 dañaron los gasoductos construidos para transportar gas natural ruso a Alemania bajo el mar Báltico.

Aumentaron las tensiones por la guerra en Ucrania, mientras los países europeos avanzaban para reducir su dependencia de las fuentes de energía rusas, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin en febrero de 2022.

La fiscalía sostienen que el objetivo del plan era interrumpir de forma permanente las entregas de gas a través de los gasoductos e impedir que Rusia utilizara los ingresos del comercio de gas natural para financiar sus operaciones militares.

El sospechoso fue detenido en agosto en una aldea italiana, donde agentes allanaron un bungalow en el que se alojaba con su familia. La policía indicó que se entregó sin resistencia. Fue extraditado a Alemania en noviembre.

Según las acusaciones, Serhii K. y otras personas utilizaron un yate que zarpó del puerto alemán de Rostock, el cual había sido alquilado a una empresa alemana con documentos de identidad falsificados y con la ayuda de intermediarios.

Las explosiones rompieron el gasoducto Nord Stream 1, que era la principal ruta de suministro de gas natural de Rusia a Alemania hasta que Moscú cortó los suministros en agosto de 2022. También dañaron el Nord Stream 2, que nunca llegó a entrar en servicio porque Alemania suspendió su proceso de certificación poco antes de la invasión rusa.

Rusia ha acusado a Estados Unidos de haber organizado las explosiones, una acusación que Washington ha negado. Los gasoductos fueron durante mucho tiempo objeto de críticas por parte de Estados Unidos y algunos de sus aliados, que advirtieron que aumentaban la dependencia del gas ruso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.