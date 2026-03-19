Según varios informes, se ha encontrado un cadáver en el agua cerca del lugar donde desapareció James “Jimmy” Gracey, estudiante de la Universidad de Alabama (EE. UU.), en España.

La policía de Barcelona, conocida como los Mossos d'Esquadra, ha declarado haber hallado un cadáver durante la búsqueda de Gracey (20), según confirmó el jueves a WBRC la periodista barcelonesa Gisela Macedo.

“Esta tarde hemos localizado un cadáver en la zona de Somorrostro de Barcelona y estamos llevando a cabo los trámites para identificarlo”, comunicó el cuerpo de policía español en un comunicado publicado en X y traducido del catalán.

El cadáver aún no ha sido identificado.

Gracey fue visto por última vez alrededor de las 3:00 a. m. del 17 de marzo a las afueras de Shôko Barcelona, una discoteca popular en la Villa Olímpica de la ciudad, cerca de la playa de la Barceloneta, según informó su familia en un comunicado en Facebook.

open image in gallery Según ha informado su familia en un comunicado publicado en Facebook, Gracey fue visto por última vez alrededor de las 3:00 a. m. del 17 de marzo a las puertas de Shôko Barcelona, una popular discoteca situada en la Villa Olímpica de la ciudad, cerca de la playa de la Barceloneta ( Cortesía de la familia )

La policía revisó las imágenes de vigilancia de esa noche —que no se han hecho públicas— que muestran a Gracey fuera de Shôko, saliendo del club con otra persona, lo que llevó a las autoridades a sospechar de un posible crimen, según declaró Gisela Macedo, reportera del diario El Periódico en Barcelona, en una entrevista con CBS 42.

Según ABC7 Chicago, la policía también informó que su billetera fue encontrada flotando en el agua cerca de la playa Somorrostro, lo que provocó una búsqueda más exhaustiva en la costa circundante.

No se ha identificado públicamente a ningún sospechoso.

Traducción de Sara Pignatiello