Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Fotos del presidente de EEUU Donald Trump durante su segunda visita de Estado a Reino Unido

AP Noticias
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 18:05 EDT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en el Reino Unido para una visita de Estado de dos días que tiene como objetivo demostrar que el vínculo transatlántico sigue siendo fuerte, a pesar de las diferencias sobre Ucrania, el Oriente Medio y el futuro de la alianza occidental.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in