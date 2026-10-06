Fotos de las protestas en Barcelona por la crisis de vivienda en España

Manifestantes se enfrentaron con la policía de Barcelona el lunes, horas después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocara a elecciones generales para el 29 de noviembre, luego de que su gobierno sufriera una derrota legislativa tras aprobar medidas de emergencia en materia de vivienda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.