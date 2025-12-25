Fotos de celebraciones navideñas en todo el mundo

Desde Belén hasta Beijing, la gente en todo el mundo está celebrando la Navidad. Un muñeco en forma de oso polar se monta en un ascensor, un grupo de personas se meten en las aguas frías de Irlanda del Norte para fines benéficos, unos cantantes llenan un estadio en Indonesia.

Fotógrafos de la Associated Press han captado estas imágenes diversas e impactantes al retratar un feriado lleno de alegría, solemnidad religiosa y luces deslumbrantes.