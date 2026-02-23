Eslovaquia suspende suministro eléctrico de emergencia a Ucrania por disputa petrolera

Eslovaquia intensificó el lunes su disputa con Ucrania relacionada con el envío de petróleo al suspender los suministros de electricidad de emergencia hacia una nación que sufre de apagones diarios causados por los bombardeos rusos contra centrales eléctricas y líneas de transmisión.

Los envíos de petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría se han visto interrumpidos desde el 27 de enero después de lo que funcionarios ucranianos calificaron como ataques con drones rusos que dañaron el oleoducto Druzhba, el cual transporta crudo ruso a través del territorio ucraniano y hacia Europa Central.

Los dos países más prorrusos de la Unión Europea culparon a Ucrania de retener deliberadamente los envíos de petróleo. Se les otorgó una exención temporal a una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso.

El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, señaló que la decisión del lunes se tomó después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se negó a discutir el tema hasta después del miércoles.

“Dada la gravedad de la situación y el estado declarado de emergencia petrolera en Eslovaquia, nos vemos obligados a adoptar de inmediato la primera medida recíproca. Se levantará de inmediato una vez que se reanude el envío de petróleo hacia Eslovaquia”, señaló Fico en un comunicado.

“A partir de este día, si la parte ucraniana recurre a Eslovaquia con una solicitud de ayuda para estabilizar la red energética ucraniana, no recibirá esa ayuda”, puntualizó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, hizo un llamado a los dos países “a entablar una cooperación constructiva y un comportamiento responsable”.

La oposición eslovaca condenó la decisión.

Fico amenazó con tomar medidas adicionales si los envíos no se reanudan, incluida la posibilidad de retirar su respaldo a las aspiraciones de Ucrania por convertirse en miembro de la UE.

Eslovaquia y Hungría han cuestionado a Ucrania, asegurando, sin presentar evidencia, que el oleoducto Druzhba estaba listo para transportar petróleo.

“Nuestros servicios de inteligencia informan que el oleoducto en Ucrania es funcional”, afirmó Fico. “A nuestro embajador en Kiev aún no se le ha permitido visitar la parte del oleoducto que, según la parte ucraniana, está dañada”.

El gobernante eslovaco sostuvo que suspender el envío de petróleo fue “una decisión meramente política con el objetivo de chantajear a Eslovaquia” porque sus posturas sobre la guerra rusa contra Ucrania difieren de la corriente principal en Europa.

