Enviado de Trump para Groenlandia genera escepticismo por su política de confrontación

Mientras el presidente Donald Trump dice que tomará medidas sobre Groenlandia, “les guste o no”, su enviado especial está adoptando su propio enfoque.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, nombrado enviado especial en diciembre, ha dicho que no está interesado en reunirse con diplomáticos. El republicano no ha visitado la isla ártica, pero planea asistir a una carrera de trineos tirados por perros allí en marzo. Ha sugerido que los groenlandeses se sentirían como en casa en Luisiana, diciendo que escuchó que les gusta cazar, pescar y “pasarla bien”.

Mientras Trump amenaza con tomar el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo del aliado de la OTAN, Dinamarca, Landry ha llevado su marcado acento cajún y su reputación de política de confrontación al esfuerzo estadounidense por controlar la isla más grande del mundo, elevando su perfil nacional en una misión que ha mostrado sus lazos con el presidente y ha inquietado a los socios en la alianza militar internacional.

El debut de Landry no ha pasado desapercibido para Dinamarca. El embajador danés en Estados Unidos respondió el domingo cuando Landry publicó en X que Estados Unidos había protegido a Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial “cuando Dinamarca no pudo”.

“La marca de Landry encaja con el momento político y se ajusta perfectamente al objetivo de este presidente”, dijo Mary-Patricia Wray, consultora política de Luisiana que ha trabajado con Landry.

La asignación es una prueba para el gobernador en su primer mandato, quien ascendió al poder en Luisiana como un conservador audaz, pero no tiene experiencia significativa en diplomacia extranjera más allá de viajes de desarrollo económico. Los partidarios dicen que el carisma y las habilidades de negociación de Landry son un impulso para los objetivos de Trump. Pero el alcance de Landry como enviado especial no están claros mientras Trump revive su argumento de que, para garantizar su propia seguridad, Estados Unidos necesita controlar Groenlandia.

Landry rechazó una solicitud de entrevista y su oficina no respondió a preguntas sobre sus acciones hasta ahora como enviado. La Casa Blanca dijo que su experiencia como gobernador lo convierte en un activo valioso.

“Él entiende que Groenlandia es esencial para nuestra seguridad nacional, vital para disuadir a nuestros adversarios, y que los groenlandeses estarían mejor con la protección de Estados Unidos en la región”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

Otros están menos impresionados.

“No negocias el futuro de un país en las redes sociales”, dijo Peter Bisgaard, exoficial consular danés en Nueva Orleans. “Eso es absurdo”.

Un gobernador conocido por agitar las aguas

Los líderes de partidos en Groenlandia rechazan los avances de Estados Unidos y los funcionarios daneses advierten que una toma de control estadounidense de Groenlandia pondría fin a la OTAN, la columna vertebral de la seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial.

La Casa Blanca no ha descartado una acción militar en busca de Groenlandia.

En una entrevista en el programa “Brian Kilmeade Show” en Fox News Radio este mes, Landry dijo que quiere proporcionar a los aproximadamente 56.000 residentes de Groenlandia oportunidades para “mejorar la calidad de vida” a cambio de una presencia militar estadounidense ampliada y acceso a la minería de minerales de tierras raras. Basándose en la famosa cocina de Luisiana, Landry describió su enfoque para forjar lazos como “diplomacia culinaria”.

Durante ocho años como fiscal general estatal de Luisiana, Landry fue conocido por ventilar desacuerdos en las redes sociales y por un estilo combativo, defendiendo la prohibición del aborto en el estado y los retrocesos de los derechos LGBTQ. Desde que los votantes lo eligieron gobernador en 2023, Landry ha empujado a Luisiana más a la derecha, mientras los críticos lo acusan de limitar la transparencia y de aprobar legislación con poca retroalimentación pública.

Trump respaldó su candidatura para gobernador y Landry asegura que estaba en la lista corta del presidente para secretario de Justicia. Landry dijo que no quería el trabajo, pero ha demostrado un entusiasmo por implementar la agenda del presidente a escala de Luisiana.

Invitó a la Guardia Nacional a Luisiana para enfrentar al crimen, elogió el despliegue de la Patrulla Fronteriza y expandió las instalaciones de detención de inmigrantes. El año pasado, estuvo junto a Trump en la Casa Blanca cuando el fabricante de automóviles surcoreano Hyundai anunció planes para abrir su primera planta de acero en Estados Unidos en Luisiana.

En una entrevista con Fox News, Landry dijo que planeaba asistir a un evento de trineos tirados por perros en Groenlandia en marzo después de recibir una invitación de “un groenlandés”. No dijo qué evento, pero la posibilidad de que Landry se presente inquietó a los organizadores del campeonato nacional.

Mikkel Jeremiassen, presidente de la Asociación de Trineos Tirados por Perros de Groenlandia, dijo en un comunicado esta semana que la asistencia de Landry sería “totalmente inapropiada”.

_____

Brook informó desde Nueva Orleans y Seung Min Kim en Washington.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.