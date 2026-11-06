El tráfico aéreo europeo, blanco de nuevas amenazas en al menos tres incidentes

La policía de Dinamarca y República Checa investigó amenazas al tráfico aéreo el viernes, mientras un avión rumano recibió una amenaza de bomba tras una serie de falsos avisos dirigidos contra vuelos en toda Europa esta semana.

Un vuelo entre Praga y Bucarest operado por la aerolínea rumana Tarom recibió una amenaza de bomba. El avión aterrizó en su destino, y responsables del aeropuerto indicaron que la amenaza resultó ser falsa.

En la capital de Dinamarca, Copenhague, la policía dijo que estaba presente en el aeropuerto el viernes por segundo día consecutivo “en relación con amenazas dirigidas al tráfico aéreo”. Señaló que, de acuerdo con su evaluación inicial, no había habido ningún peligro para los pasajeros ni para otras personas en las instalaciones. El tráfico aéreo transcurría con seguridad y sin interrupciones, agregó.

La policía checa también comunicó que volvió a tratar con amenazas contra aviones el viernes. Indicó que se han tomado las medidas de seguridad necesarias en colaboración con el Aeropuerto Václav Havel de Praga, que tienen “un impacto mínimo en las operaciones normales del aeropuerto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.