Detienen a dos hombres turcos armados en Viterbo, Italia, antes de una popular fiesta

Las autoridades arrestaron a dos turcos armados en la ciudad de Viterbo, cerca de Roma, horas antes de una popular fiesta, dijo el jueves la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Meloni elogió a la policía y al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, por una “rápida intervención” que condujo a las detenciones el miércoles por la noche, lo que, según apuntó, “permitió la celebración segura de un evento único”.

De acuerdo con los reportes de la prensa italiana, se sospechaba que los hombres estaban preparando un ataque durante la celebración del miércoles, a la que asistió el ministro de Exteriores, Antonio Tajani. La policía de Viterbo no realizó comentarios sobre el motivo de los arrestos o las informaciones sobre un posible ataque.

Miles de personas asisten a la festividad de la Máquina de Santa Rosa en Viterbo, una procesión religiosa y una celebración que se lleva a cabo cada 3 de septiembre para honrar a la patrona de la ciudad, Santa Rosa. En el acto principal participan un centenar de “facchini di Santa Rosa”, porteadores que llevan una estructura alta e iluminada —llamada la “Macchina” ("Máquina"), que pesa casi cinco toneladas—, a través de las estrechas calles medievales de la ciudad.

En los últimos meses, las autoridades turcas han llevado a cabo importantes operaciones contra grupos criminales turcos que operan en el extranjero en cooperación con las autoridades europeas.

En abril, redadas coordinadas en Turquía y varios países europeos condujeron a 234 arrestos por tráfico de drogas y lavado de dinero, y a la incautación de más de 21 toneladas de droga.

En mayo de 2024, una fuerza de trabajo conjunta de las fuerzas del orden italianas y de Interpol allanó un apartamento en la aldea de Bagnaia, en Viterbo, y arrestó al presunto jefe de la mafia turca Bariş Boyun, uno de los hombres más buscados por Ankara.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.