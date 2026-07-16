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Corte italiana empieza a dictar sentencias por derrumbe de puente de Génova que mató a decenas

ITALIA-PUENTE CAÍDO-JUICIO
ITALIA-PUENTE CAÍDO-JUICIO (AP)

Una corte italiana comenzó el jueves a emitir veredictos para 57 acusados en el derrumbe del puente de la autopista Morandi de Génova, que causó la muerte de 43 personas hace casi ocho años.

Entre los acusados figuran exdirectivos del operador de autopistas Autostrade per L’Italia, expertos de su empresa de ingeniería SPEA y exfuncionarios del Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia.

Los fiscales sostuvieron que años de desatención en el mantenimiento llevaron al derrumbe y solicitaron condenas combinadas que suman casi 400 años para todos los acusados. Los acusados niegan haber cometido irregularidades y afirman que la causa fue un defecto de construcción.

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Colleen Barry informó desde Milán.

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