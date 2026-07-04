Convención del partido alemán AfD de ultraderecha para elegir a sus líderes genera protestas

Miles de manifestantes intentaron interrumpir el congreso nacional del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) el sábado, y algunos se enfrentaron con la policía antidisturbios afuera de la reunión.

AfD se reúne en la ciudad oriental de Erfurt para elegir a sus dirigentes, algo que los partidos alemanes hacen cada dos años. El partido busca mostrar unidad mientras amplía los mandatos de los líderes Alice Weidel y Tino Chrupalla, quienes han dirigido el partido juntos durante cuatro años.

Las manifestaciones fuera de la convención reflejan cómo AfD ha dividido a Alemania, aun cuando es el mayor partido de oposición a nivel nacional.

El congreso del fin de semana ha generado una controversia adicional al coincidir con el centenario de una reunión del Partido Nazi celebrada cerca de allí que consolidó el poder de Adolf Hitler sobre el movimiento fascista. Historiadores y adversarios políticos señalan que la fecha tiene un fuerte simbolismo, una acusación que AfD rechaza.

Weidel afirmó recientemente que “2026 es un año de destino para AfD”. Los partidos tradicionales han dicho que no trabajarán con AfD.

Pero AfD está aprovechando la impopularidad de un gobierno que intenta reformar la economía, que avanza con lentitud. El partido ha sabido canalizar el descontento con asuntos que van mucho más allá de su tema distintivo de frenar la migración, que impulsó su ascenso a mediados de la década de 2010.

AfD espera obtener el 40% o más de los votos en una elección estatal el 6 de septiembre en la región oriental de Sajonia-Anhalt. Eso podría encaminar al partido hacia una mayoría absoluta o colocarlo en una posición en la que podría intentar atraer a tránsfugas de otros partidos, allanando el camino para su primer gobernador estatal.