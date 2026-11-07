Canciller italiano dice que ciberdelincuentes difundieron sus datos en la dark web

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reveló el sábado que sus datos personales habían sido difundidos en la dark web, una parte cifrada de internet, y que ha quedado expuesto a “amenazas e intimidación”.

Tajani hizo el anuncio en una publicación en redes sociales tras una serie de falsas amenazas de bomba en toda Europa que provocaron desvíos de vuelos y amenazas a la seguridad de medios de comunicación, así como ataques recientes a sistemas de refrigeración de supermercados e incursiones de drones.

“Desde hace días, ciberdelincuentes están difundiendo mis datos personales en la dark web y buscando otra información, exponiéndome de hecho a mí y a mi familia a nuevas amenazas e intimidación”, afirmó Tajani, añadiendo que los delincuentes “están dispuestos a pagar por otros detalles sobre mí y mis seres queridos”.

Tajani, que también es viceprimer ministro del gobierno de Italia, no especificó el tipo de información que se había compartido, pero sugirió que la ciberamenaza continuaba.

“No permitiré que me intimiden de ninguna manera", manifestó. "Seguiré trabajando para defender mi ministerio y a Italia, y reforzaré aún más los vínculos y la cooperación para protegernos juntos”.

Tajani no dijo quién podría estar detrás del ciberataque, pero reiteró el apoyo del gobierno italiano a Ucrania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.