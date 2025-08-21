Buzos italianos limpian con agua a presión la popular estatua submarina de Cristo en Portofino

Buzos limpiaron una de las mayores atracciones submarinas del mar Mediterráneo, utilizando mangueras de agua a presión para eliminar crustáceos de la estatua del “Cristo del Abismo” que fue colocada en el lecho marino frente a la costa norte de Italia en 1954 como un memorial para aquellos que han muerto en el mar.

La estatua de bronce de 2,5 metros de altura, que representa a Cristo con las manos levantadas en bendición, fue hecha utilizando las medallas fundidas de los soldados caídos de Italia, cañones y barcos, y es apreciada aquí como un potente símbolo de sacrificio en la Segunda Guerra Mundial. Estatuas similares se encuentran frente a Cayo Largo, en Florida, y Granada.

La estatua está ubicada a unos 300 metros de la playa entre las ciudades turísticas de Portofino y Camogli, en la costa norte de Liguria, Italia, a una profundidad de alrededor de 18 metros.

La oficina arqueológica del Ministerio de Cultura de Italia dice que, debido a su proximidad a la costa y su profundidad relativamente baja, el sitio del “Cristo del Abismo” es el lugar de buceo más frecuentado en el Mediterráneo. El sitio, ubicado en la bahía de San Fruttuoso, también atrae a kayakistas y practicantes de paddleboard, ya que la estatua se puede ver desde la superficie.

Cada año, los buzos de la policía cuidadosamente limpian la estatua con agua a presión para eliminar bacterias y costras corrosivas que se han acumulado. La limpieza, que este año tuvo lugar el 19 de agosto, utiliza el agua de mar en sí misma y no causa daño al bronce ni al ecosistema marino, ya que los microorganismos son desalojados y liberados de nuevo al mar, dijo Alessandra Cabella, historiadora del arte de la oficina de arqueología de Liguria.

“Hay un montón de peces maravillosos que vienen a mirar”, dijo en una entrevista el jueves. “Es verdaderamente una actividad con cero impacto en el medio ambiente”.

La técnica de limpieza con agua a presión se ha utilizado desde 2004, cuando la estatua fue sacada del agua para una restauración completa después de que una mano se rompiera y fuera re-adjuntada.

Fue entonces cuando los restauradores se dieron cuenta de que el método anterior de limpieza submarina, que consistía en raspar el bronce con cepillos de metal para eliminar los crustáceos, había causado daños irreparables en la superficie de la estatua, creando grietas en la pátina de bronce que atraían aún más material marino para acumularse.

La estatua también es delicada porque cuando fue hecha, por el artista italiano Guido Galletti para honrar a un buzo italiano que murió en la zona, fue llenada con cemento y varillas de hierro para estabilizarla en el lecho marino. La presencia del hierro ha ayudado a corroer el bronce desde el interior, dijo Cabella.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.