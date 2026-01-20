Bessent afirma que los lazos EEUU-Europa "nunca han sido más cercanos" pese a crisis en Groenlandia

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el martes que las relaciones de Estados Unidos con Europa siguen siendo sólidas e instó a los socios comerciales a "tomar un respiro" y dejar que las tensiones provocadas por las nuevas amenazas arancelarias del gobierno de Trump sobre Groenlandia "se desarrollen".

"Nuestras relaciones nunca han sido más cercanas", expresó, hablando en un aparte de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Trump anunció el sábado un impuesto de importación del 10% a partir de febrero sobre productos de ocho naciones europeas que han apoyado a Dinamarca tras los renovados llamados del presidente a que Estados Unidos tome el control del territorio semiautónomo danés de Groenlandia.

Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita el territorio por razones de seguridad ante posibles amenazas de China y Rusia.

Las amenazas del líder estadounidense han provocado indignación y un frenesí de actividad diplomática en toda Europa, mientras los líderes consideran posibles contramedidas como tarifas de represalia y utilizar por primera vez del mecanismo anticoerción de la Unión Europea.

La UE tiene tres herramientas económicas principales que podría usar para presionar a Washington: nuevos aranceles, la suspensión del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, y un "bazuca comercial", el término no oficial para el Instrumento Anticoerción del bloque que podría sancionar a individuos o instituciones que se considere que están ejerciendo una presión indebida sobre la UE.