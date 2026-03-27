Ballena varada en balneario en el mar Báltico sale de banco de arena, pero aún no está a salvo

Una ballena que llevaba días varada en aguas poco profundas en un balneario del mar Báltico en Alemania, logró liberarse de un banco de arena durante la noche tras un último intento de rescate. Pero todavía no está fuera de peligro.

Una topadora abrió un canal de escape el jueves y la ballena nadó a través de él durante la noche, afirmó el viernes el biólogo marino Robert Marc Lehmann, según la agencia noticiosa alemana dpa.

Pero Lehmann advirtió que era apenas un pequeño paso en la dirección correcta para el mamífero marino, que mide entre 12 y 15 metros (39-49 pies) de largo, y que solo regresará realmente a su hábitat si llega al océano Atlántico.

La ballena fue avistada el lunes por la mañana varada en un banco de arena submarino en Timmendorfer Strand, una popular localidad turística. Los primeros intentos para liberarla y guiarla de regreso a aguas más profundas —que incluyeron el uso de embarcaciones de la guardia costera y de los bomberos para crear grandes olas— no tuvieron éxito. El mar Báltico carece de mareas fuertes que pudieran haber liberado al animal.

El jueves por la mañana, los rescatistas llevaron topadoras a la zona para cavar una zanja frente a la cabeza de la ballena, mientras Lehmann se acercaba al animal y dirigía la obra. Trabajaron hasta mucho después del atardecer, pero para cuando tuvieron que detener las labores por la caída de la noche, no habían logrado sacarla por completo del lugar.

A primera hora de la mañana del viernes, la ballena se dirigía hacia la salida de la bahía de Lübeck, donde está Timmendorfer Strand, dijo Stephanie Gross, del Instituto de Investigación de Fauna Terrestre y Acuática. El enorme mamífero, que estaba a unos 300 metros (casi 1.000 pies) de la costa, estaba escoltado por un barco de la guardia costera y varias embarcaciones más.

Los expertos suponen que se trata de un macho joven, ya que los machos, a diferencia de las hembras, tienden a migrar. También parecía ser el mismo ejemplar que fue avistado varias veces en el puerto de Wismar, al este de Timmendorfer Strand, en las últimas semanas.

El motivo por el que la ballena estaba en la zona y quedó varada no estaba claro.

Las ballenas jorobadas no son nativas del Báltico. Esta deberá recorrer varios cientos de kilómetros (millas) a través de aguas alemanas y danesas si quiere llegar al mar del Norte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.