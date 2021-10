Durante dos días en septiembre de 1941, los soldados nazis ejecutaron a 33 mil 771 judíos en el borde de Babyn Yar, un barranco largo y empinado en el extremo noroeste de Kiev. El asesinato en masa fue uno de los episodios más nefastos de todo el Holocausto, pero si visitaras el sitio, se te perdonaría que no lo supieras.

Una sucesión de encubrimientos, primero de los alemanes en retirada y luego de las autoridades soviéticas, que prefirieron construir un depósito de lodos en lugar de un monumento, han tenido algo de éxito en realizar una segunda eliminación: de la historia misma.

Hoy, una monótona estación de metro de hormigón se encuentra en el centro de lo que fue el campo de la muerte. En el parque público que rodea la estación de metro, las banalidades de la vida ucraniana contemporánea eclipsan las del mal nazi. Las parejas hacen jockey sobre las aceras torcidas. Los deportistas corren, tratando de esquivar los fluidos congelados y las colillas de cigarrillos desechadas que cubren los caminos.

A lo largo de los años, decenas de iniciativas han intentado devolver la historia a Babyn Yar. El último, y con mucho más ambicioso de ellos, es el plan de 100 millones de dólares para un nuevo complejo de museos, financiado por un grupo de magnates liderados por el oligarca bancario y petrolero ruso de origen ucraniano Mikhail Fridman.

El 6 de octubre, el proyecto dio a conocer la primera de muchas instalaciones conmemorativas prometidas: una sinagoga en forma de libro, el Crystal Wall of Crying de la artista serbia Marina Abramovic; y un "campo de espejos" de columnas de metal reflectante perforado por réplicas de balas.

La ausencia de un monumento apropiado se ha infectado durante ochenta años como una herida abierta en la comunidad judía local. Pero sus líderes siguen dudando de que el proyecto liderado por Rusia sea la cura adecuada.

Los temores se exacerbaron con el nombramiento del director de cine ruso Ilya Khrzhanovsky, cuyo proyecto anterior, Dau, fue un controvertido experimento cinematográfico que provocó escándalo con su elección de un famoso enfoque neonazi y poco sentimental de la violencia, el abuso, la violación y la coacción.

Varios expertos locales se han retirado del proyecto, y uno de ellos acusó a Khrzhanovsky de intentar crear una "Disneylandia del Holocausto" en contra de los deseos de los supervivientes.

*****

Svetlana Petrovskaya, de 86 años, tenía cinco años cuando fue evacuada de Kiev en julio de 1941. Dos meses después, y diez días después de que los nazis tomaran la ciudad, la mitad de la población judía estimada de Kiev había muerto. La velocidad de la operación nazi puede explicarse en parte como una venganza por la operación de "tierra arrasada" de la policía secreta soviética del 24 de octubre, que hizo estallar gran parte del centro de Kiev utilizando explosivos controlados por radio.

Petrovskaya, una profesora de historia jubilada, dice lo que sabe sobre Babyn Yar a partir de las palabras de su tía Nastya, una afortunada sobreviviente. Nastya acompañó a su abuela Anna y a su tía Lelya, una famosa pianista, parte del camino en su fatídica marcha de la muerte el 29 de septiembre hacia Babyn Yar. Nastya, que no era judía, fue sacada de la multitud por un policía ucraniano en el segundo de los tres perímetros de seguridad, justo antes del barranco. El oficial la escuchó hablar en ucraniano: "No hay lugar para ti aquí", dijo. Según los informes, otros policías ucranianos impidieron que los judíos abandonaran la línea.

"Lo que hay que entender es que la gente no era consciente de la verdadera razón por la que los llevaban a Babyn Yar", dice Petrovskaya. "Todos asumieron que estaban a punto de ser repatriados, a Palestina o donde sea. Simplemente no tenían la información sobre las persecuciones anteriores que tenemos ahora".

En los dos años de ocupación nazi, se estima que entre 90 mil y 100 mil ucranianos fueron fusilados en Babyn Yar. La mayoría de ellos eran judíos, pero los alemanes también atacaron a otros grupos: 752 pacientes del hospital psiquiátrico local, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos e incluso nacionalistas ucranianos. Muchos de este último grupo habían acogido inicialmente con satisfacción el avance nazi, viéndolo como una forma de poner fin al gobierno estalinista que había infligido la hambruna del Holodomor de 1932-33 en Ucrania. Algunos incluso fueron cómplices de los crímenes nazis contra los judíos.

Con el Ejército Rojo preparado para retomar Kiev en agosto de 1943, los soldados alemanes se embarcaron en una operación desesperada para ocultar lo ocurrido en Babyn Yar. Reclutaron a 327 prisioneros del campo de prisioneros adyacente de Syret para desenterrar los cadáveres y quemarlos. Pero los hombres, algunos de los cuales eran judíos, se amotinaron. Dieciocho se escondieron para luego contar la historia de Babyn Yar al mundo; el resto fue fusilado.

Después de la guerra, la paranoia de Stalin hacia los judíos creció y las autoridades soviéticas terminaron casi tan interesadas como las alemanas en encubrir el genocidio. Los memoriales sólo hacían referencia a los ciudadanos "soviéticos" o "de Kiev" en lugar de a las víctimas judías. Había planes para construir un estadio en lugar de la fosa común. Finalmente, los jefes del partido ucraniano decidieron llenar el barranco con agua residual del depósito de la fábrica de ladrillos local. Pero la maldición de Babyn Yar volvió a golpear. En 1961, el lodo rompió la presa, cubriendo casas y matando al menos a 100 personas, quizás muchas más. Los números exactos nunca fueron compartidos.

Durante las décadas de 1960 y 1970, Petrovskaya realizó peregrinaciones regulares a Babyn Yar. Las autoridades dejaron en claro que no era bienvenida. A veces, los oficiales de la KGB se escondían entre los arbustos. "Agarraban a la gente y la arrestaban sin darles ninguna razón", dice. "Parecían petrificados de que alguien dejara una estrella de David en el lugar".

Petrovskaya dice que está a favor de cualquier proyecto que devuelva la dignidad a Babyn Yar, pero agrega que los lugareños "comprenden mejor la lucha que lo convierte en lo que es". Ella es particularmente mordaz con el "muro de las lágrimas" de Marina Abramovic, una instalación interactiva construida a partir de carbón ucraniano y cuarzo brasileño, y los primeros planes de Khrzhanovsky, desde entonces revertidos, para introducir juegos de rol psicológicos en el monumento.

"Es totalmente falso, una tontería total", dice. "Lo único que debes hacer en Babyn Yar es reflexionar. Nada más".

*****

Joseph Zissels, un líder judío local y disidente encarcelado dos veces por el régimen soviético, es el rostro más prominente de la oposición al nuevo complejo conmemorativo.

Él dice que su principal preocupación es la seguridad nacional; los rusos en el proyecto se están "comportando como ocupantes" en una época de guerra no declarada, afirma. No cree que un oligarca como Mikhail Fridman pueda invertir 100 millones de dólares en Ucrania sin la aprobación del Kremlin. Eso hizo que la iniciativa fuera "intrínsecamente" parte de la guerra híbrida de Moscú contra la nación ucraniana, agrega, con el objetivo de poner a Ucrania "en el centro del Holocausto".

El líder judío luego comparte una carta escrita por el jefe del SBU, los servicios de seguridad ucranianos, que sugiere lo mismo.

"Me reuní con Khrzhanovsky para charlar y le pregunté dónde pensaba que Putin estaba en el proyecto", dice Zissels. "No parecía entender la pregunta. No entendía que Fridman no puede existir de forma independiente, y que no se puede tener un proyecto que invierta 100 millones de dólares en Ucrania sin obtener el permiso del Kremlin. Olvidó que es una guerra que está matando gente todos los días".

Por su parte, Khrzhanovsky reconoce que no buscó garantías de Fridman sobre sus motivos para financiar el proyecto. Pero el director dice que sabía lo suficiente sobre el magnate por "muchos años de amistad" como para no preguntar. La participación de Fridman era una garantía de que "no habría tonterías". Diferentes personas pueden sobrevivir en diferentes sistemas, dice: "Conozco a un número considerable de los llamados oligarcas rusos y decir que Mikhail Fridman es atípico entre ellos es por decirlo suavemente".

El director dice que la crítica a su derecho a hacerse cargo del proyecto es "racismo". Los ucranianos deberían hablar sobre su propio pasado, dice, pero no tenían "derechos exclusivos" sobre la historia judía. Además, forma parte de la historia. Su madre fue una sobreviviente del Holocausto de Ucrania, y escapó dos días antes de que ingresaran al pueblo de su juventud, cerca de Vinnitsya, en el sur de Ucrania.

Eso hizo que la iniciativa Babyn Yar fuera personal. Y, afirma, se refleja en su salario: "cómodo" pero "ni cerca" de su tarifa habitual.

El director dice que estaba realmente conmovido por la sensación de que Babyn Yar se había "perdido en tiempo y energía". El sentimiento más fuerte de todos al visitar el sitio por primera vez hace dos años, dice, fue una "aterradora sensación de no sentir absolutamente nada". En lugar de una fosa común, vio un "parque que era un parque" y "visitantes que lo deambulan como si nada hubiera pasado".

Lo primero que hizo al hacerse cargo fue renovar los baños: "La gente estaba comprando cerveza en la estación de metro y luego, perdón, orinando en las tumbas porque no había ningún otro lugar. La verdadera maldición del lugar es que la gente no entiendo lo que hay ahí porque han sido separados de su propia historia".

Khrzhanovsky sostiene que su visión, que dice haber esbozado en un plan de 100 años, es devolver el "sentimiento" a Babyn Yar.

"Quiero que la gente les diga a sus amigos que, sí, los judíos fueron asesinados aquí hace ochenta años, pero las palabras no pueden describir lo que realmente está sucediendo en este lugar", dice. "Quiero que digan que tienes que venir aquí para sentirlo".

*****

El exterminio de 1,5 millones de judíos en Europa del Este - acuñado "el Holocausto de las balas" - se ve ensombrecido por las historias de masacre industrializada en cámaras de gas en lugares como Auschwitz. Pero una combinación de factores significa que Babyn Yar se ha convertido ahora en el símbolo preeminente de ese genocidio despiadadamente eficiente pero poco denunciado. Ahora se teme que se convierta en una característica definitoria de las nuevas divisiones que se están desarrollando en la región.

Las líneas de falla son lo suficientemente claras dentro de la propia Ucrania. A pesar de que el país tiene en Volodymyr Zelensky un presidente judío, que ha apoyado la iniciativa, tiene una historia complicada y un presente fragmentado. Las tres docenas de monumentos que compiten hoy en Babyn Yar son un reflejo de eso. Algunos temen que un proyecto ruso para "monopolizar" la pérdida judía en una fosa común que también contiene a otros pueda poner en primer plano el antisemitismo latente.

"Cada grupo coloca su propio monumento allí como mejor le parezca", dice Zissels. "No es casualidad, sino una demostración de que aún no hemos llegado a un consenso. Y entiéndanme bien: un proyecto liderado por Rusia no nos ayudará a llegar allí. Sin consenso, no podemos esperar una catarsis".

Petrovskaya, que adopta una postura más emoliente, dice que se ha sentido reconfortada por algunos de los esfuerzos "menos monumentales" de Khrzhanovsky. Ella lo insta a esforzarse por lograr un "lenguaje común" con expertos ucranianos "comprensivos".

Su hija, también historiadora, fue invitada del presidente alemán en la inauguración de las nuevas instalaciones de arte a principios de este mes. Dijo que se sintió abrumada por la emoción de la ceremonia de apertura, en la que la orquesta sinfónica de Berlín tocó la decimotercera sinfonía inspirada en Babyn Yar de Shostakovich.

Mientras tocaba la orquesta, un proyector mostraba una lista con los nombres de los ejecutados, una simple imagen de profundo impacto.

"Es muy importante no exagerar las cosas", dice Petovskaya. "Siempre es mejor dejar las cosas sin terminar que construir demasiado".