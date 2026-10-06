Alemania detiene a un exjefe de inteligencia sospechoso de traición y vender secretos de Estado

Un exjefe de la inteligencia exterior alemana fue detenido el martes bajo sospecha de que pasó secretos de Estado a un servicio de inteligencia extranjero, según informó la fiscalía federal de Alemania.

August Hanning, de 80 años, ejerció como presidente del Servicio Federal de Inteligencia, o BND, desde diciembre de 1998 hasta noviembre de 2005.

La fiscalía federal indicó en un comunicado que hay “fuertes sospechas de espionaje como traición, obtención de secretos de Estado, intento de traición y espionaje”.

Hanning fue detenido en Bad Toelz-Wolfratshausen, en el sur de Alemania. Un exasistente suyo, identificado únicamente como Manfred D., también fue arrestado el martes en Steinfurt, en el oeste de Alemania y ha sido acusado de complicidad en intento de traición y espionaje como traición.

El comunicado no reveló para quién se sospecha que espiaban los dos hombres.

Las viviendas de ambos hombres fueron registradas el martes.

Exasistente acusado de entregar documentos del BND a Hanning

La fiscalía indicó que Manfred D. trabajó como jefe de gabinete de Hanning. Tras el mandato de Hanning en el BND, pasó a ejercer como jefe de gabinete de varios presidentes posteriores del BND desde marzo de 2012 hasta marzo de 2026.

“En su función, tenía acceso a información confidencial”, señaló la fiscalía.

Se cree que ambos sospechosos acordaron, en la primavera de 2010, que Manfred D. transmitiera de forma continua información valiosa del BND a Hanning “a cambio de una remuneración”, indicó el comunicado.

“Los hallazgos actuales sugieren que, a lo largo de los años, Manfred D. proporcionó a Hanning aproximadamente 2.000 documentos, muchos de los cuales contenían información clasificada para ser utilizada exclusivamente por el servicio federal de inteligencia con fines internos, en particular para reportes informativos de inteligencia al poder ejecutivo”, alega el comunicado.

Hanning utilizó la información en su trabajo privado de consultoría y , en una ocasión, “ utilizó inteligencia clasificada proporcionada por Manfred D. para redactar un análisis para un funcionario de un servicio de inteligencia extranjero”.

La fiscalía no dijo de qué país era el agente extranjero y añadió que “aún no se ha determinado si el material llegó al destinatario previsto”.

El comunicado añadió que “Hanning mantenía estrecho contacto con un representante de otro servicio de inteligencia extranjero, a quien transmitió información política, en parte basada en material proporcionado por Manfred D., durante varios años”.

Se sospecha que Hanning está implicado en un destacado caso de secuestro de menores

Hanning fue objeto de escrutinio en una investigación separada sobre el secuestro de los hijos de la empresaria de Hamburgo Christina Block cuando estaban bajo custodia de su exesposo.

La investigación de ese caso condujo a las detenciones del martes.

La fiscalía federal indicó que la pesquisa actual deriva de pruebas encontradas durante un registro de la vivienda de Hanning en relación con ese caso.

Según la agencia de noticias alemana dpa, Hanning y un funcionario retirado de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Hamburgo son sospechosos de haber aceptado un encargo de Block en 2022 para secuestrar a sus hijos cuando eran ejecutivos de una empresa de seguridad, anunció la fiscalía en el otoño de 2025.

Los Block son una destacada familia de Hamburgo, más conocida por su popular cadena nacional de asadores Block House. El juicio de custodia ha recibido mucha atención en el país, y los tabloides alemanes ofrecieron una amplia cobertura desde el tribunal.

Un mensaje al BND para solicitar comentarios no fue respondido de inmediato.

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NOTA DEL EDITOR: Una versión anterior de este despacho fue corregida para indicar que Hanning es exjefe de inteligencia exterior, no interior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.