Dologuélé rechaza resultados presidenciales en República Centroafricana, alega fraude

El segundo en las elecciones presidenciales de República Centroafricana rechazó el miércoles los resultados provisionales y alegó un fraude generalizado, mientras el presidente, un aliado de Rusia, habría ganado un tercer mandato.

Anicet Georges Dologuélé afirmó que los datos de las elecciones del domingo fueron manipulados por la Autoridad Nacional de Elecciones.

"Todos sabemos que más de la mitad de los resultados no han sido tomados en cuenta", expresó Dologuélé. "Todas las cifras anunciadas por el presidente de la Autoridad Nacional de Elecciones están muy lejos de la verdad". No ofreció ninguna evidencia para respaldar su afirmación.

Los resultados provisionales muestran que el presidente Faustin Archange Touadéra ganó el 76,1% de los votos para obtener un tercer mandato, y Dologuélé recibió el 14,6%.

Evariste Ngamana, portavoz de Touadéra, dijo que Dologuélé estaba desempeñando el papel de un mal perdedor y negó las acusaciones de manipulación.

Se espera que los resultados definitivos se anuncien el 20 de enero. La principal coalición de oposición boicoteó la votación después de que un referéndum permitió eliminar los límites de mandato presidencial.

El ex primer ministro Henri Marie Dondra, quien recibió el 3,19% de los votos, también exigió que se anularan las elecciones, alegando fraude y violaciones de la ley electoral.

La República Centroafricana, amenazada durante mucho tiempo por grupos armados, es uno de los países del continente que se ha acercado a Rusia en busca de ayuda en seguridad. El grupo mercenario Wagner es responsable de la seguridad de Touadéra, pero las tensiones han crecido entre el mandatario y Rusia después de que Moscú exigió que Wagner fuera reemplazado por la unidad militar rusa Cuerpo Africano.

Hablando con la agencia estatal de noticias rusa TASS el martes, Touadéra expresó admiración por el presidente Vladímir Putin y dijo que lo había invitado a visitar y estaba esperando una respuesta. No estaba claro cuándo se había extendido la invitación.

"Lo considero una de las figuras políticas más destacadas del mundo y un líder verdaderamente grande para toda la comunidad global", manifestó Touadéra.

