Ojalá que el rechazo de Cristiano Ronaldo hacia Coca-Cola traiga el fin del patrocinio de productos

Recuerdo cuando me contaron por primera vez que las estrellas del deporte a veces se rascan o frotan la cabeza varias veces durante las entrevistas, aparentemente para mostrar la marca del reloj que llevan. (Parece que Roger Federer lo hace mucho, al igual que, al parecer, José Mourinho). Una vez que te das cuenta de esto, es imposible no notarlo, lo cual es obviamente bastante irritante.

Pero nos dice algo sobre el extraordinario poder comercial que ejercen estas personas. Me gusta pensar que estoy por encima de comprar un reloj basado en el movimiento de la mano de otra persona (no lo estoy, simplemente no tengo suficiente dinero) pero claramente este pequeño juego merece el tiempo de todos, o no seguiría ocurriendo. Y nosotros, los espectadores, más vale que nos acostumbremos.

Así que fue una gran alegría ver esta semana a un futbolista no solo no respaldar un producto, sino borrar 4,000 millones de dólares (2,800 millones de libras) de su valor de mercado por un tiempo. Lo más destacado de la Eurocopa hasta ahora. Me refiero, por supuesto, a Cristiano Ronaldo, que el lunes se sentó en una rueda de prensa en Budapest e inmediatamente retiró de la mesa dos botellas de Coca-Cola colocadas en un lugar destacado. El capitán de Portugal levantó entonces una botella de agua y añadió, por si no se había entendido bien: “Agua”.

Uno se imagina que los ejecutivos de Coca-Cola no estaban muy contentos. Las empresas pagan mucho dinero para que sus productos aparezcan delante de estrellas como Ronaldo, y una caída del 1.6% en el precio de las acciones no representa una buena relación calidad-precio. (Sin embargo, antes de que derrame alguna lágrima, el precio se recuperó un poco más tarde y Coca-Cola siguió valiendo más de 200,000 millones de dólares). La empresa se apresuró a publicar un breve comunicado en el que afirmaba que “todo el mundo tiene derecho a sus preferencias de bebida”. Ups, ¿se le ha acabado el “gas” a la Coca-Cola?

Cabe mencionar que Ronaldo no es precisamente tímido a la hora de promocionar productos. No hay que disfrazar esto como una postura anticapitalista de un hombre que se calcula que vale casi 500 millones de dólares. Pero fue refrescante ver algo de espontaneidad e independencia de pensamiento en un deporte asfixiado por agentes y “embajadores de marca” y cualquier otra cosa.

La gran ironía es que el público responde mucho mejor a este tipo de cosas. El vídeo de Ronaldo deshaciéndose de las botellas de Coca-Cola ha sido visto millones de veces y ciertamente no ha hecho ningún daño a la reputación del jugador de 36 años. ¿Quién sabe? Tal vez otras estrellas del deporte aprendan de él, se den cuenta de que está bien hacer lo propio, tener una opinión.

No te odiaremos por ello. (Paul Pogba siguió el ejemplo de Ronaldo, de hecho, el martes y retiró una botella de Heineken de la mesa de la rueda de prensa). Ah, y si quieres decir algo en una entrevista posterior al partido más allá de “sí, no, los chicos lo han hecho bien”, estaremos encantados de escucharlo.

Coca-Cola no verá esto como una buena noticia, lo que hace que sea una noticia aún mejor para el resto de nosotros. Me pregunto cuántos niños habrán visto este vídeo de Ronaldo y habrán pensado, quizá por primera vez, que preferirían beber agua. La publicidad indirecta funciona, sobre todo cuando se hace con ella. Ahora bien, si todo el mundo pudiera dejar de rascarse la cabeza.