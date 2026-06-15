Mujer que murió al caer desde una cuerda en un trágico accidente fue enterrada en Brasil

Una mujer que murió cuando dos instructores de salto con cuerda supuestamente la arrojaron desde un puente sin sujetarla previamente con un arnés de seguridad fue enterrada el domingo en el estado brasileño de São Paulo.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, iba a practicar salto a la cuerda en Ponte do Esqueleto, un puente abandonado en el municipio de Limeira, donde los turistas practican deportes extremos, el sábado.

La joven había pedido que la lanzaran desde el puente, al estilo de un avión, y dos instructores la sostenían sobre sus hombros mientras ella extendía los brazos.

Un video compartido en línea muestra a dos hombres con cascos blancos lanzando a Freites a un abismo de 40 metros sin sujetarla a ningún equipo de seguridad, mientras un espectador grita a los instructores que la aten a una cuerda. Los instructores llevan arneses que parecen estar sujetos a una cuerda de seguridad.

El salto a la cuerda es un deporte extremo que se diferencia del puenting en el tipo de cuerda utilizada y el movimiento resultante de la caída. El puenting utiliza cuerdas elásticas de goma que crean un efecto de rebote vertical, mientras que el salto a la cuerda utiliza cuerdas de escalada de baja elasticidad que transforman la caída en un movimiento pendular horizontal.

La policía brasileña detuvo a tres hombres que trabajaban para la empresa que ofrecía saltos a la cuerda, en relación con la muerte de la joven.

Las autoridades también iniciaron una investigación que podría derivar en cargos de asesinato.

El vídeo de Rodrigues de Freitas cayendo al vacío y muriendo se compartió en las redes sociales, donde los usuarios de internet describen su muerte como un caso surrealista de negligencia.

Traducción de Olivia Gorsin