A pesar de que celebridades como Alan Cummin, Stephanie Beatriz y Lili Reinhart están haciendo mucho para crear conciencia sobre la bisexualidad, todavía queda un largo camino por recorrer.

Todavía existen muchos conceptos erróneos, lo que hace que el Día de la Visibilidad Bi, el 23 de septiembre, sea tan importante. Sam Neath, fideicomisario de Pride en Gloucestershire, menciona que: “[Es] una muy buena oportunidad para escuchar a las personas bisexuales, para que sean visibles, para ser vistos, para compartir sus propias historias y usarlo como una pieza educativa masiva para también en la sociedad en general, para intentar acabar con algunos de esos mitos que, lamentablemente, todavía existen en torno a la bisexualidad”.

Como alguien que es bisexual, Neath encuentra el concepto “realmente, realmente simple: sentirse atraído por los seres humanos y los individuos como personas en lugar de cualquier género en particular”, pero acepta que a algunas personas les puede resultar más difícil entenderlo, y gran parte de esto se debe a “la falta de educación”, señala.

Este Día de Bi Visibilidad, es hora de disipar algunos de los mitos clave de una vez por todas …

Mito uno: ‘Es solo una fase’

Neath explica que es importante tener en cuenta que podría ser una fase para algunos, ya que “su atracción cambiará a lo largo de su vida”.

Sin embargo, para “muchas, muchas, muchas personas que se identifican como bisexuales o bajo el paraguas bi, simplemente no es el caso”, explica. “Para muchas personas es toda su vida, siempre se sentirán atraídas por más de un género; existe, es una cosa en sí misma”.

Llamar a la bisexualidad una ‘fase’ corre el riesgo de minimizar la identidad de alguien, y potencialmente sugiere que es algo de lo que hay que ‘crecer’.

Mito dos: ‘las personas bisexuales son promiscuas’

“La gente empieza a pensar que debes tener múltiples parejas si te atraen más de un género”, cuenta Neath, “o es más probable que engañes a tu pareja porque te atraen todos”.

Este es otro mito que quiere desacreditar, diciendo: “Simplemente no es el caso, al igual que las personas heterosexuales y homosexuales. Nos enamoraremos de una persona potencialmente y queremos estar con una persona; eso no significa que siempre estemos buscando a la siguiente persona, o a alguien de un género diferente”.

Mito tres: ‘las personas bi son muy sexuales’

Desafortunadamente, no hay muchos personajes bi bien dibujados en el cine y la televisión que ayuden a disipar este mito.

Neath confiesa que la sobreexualización es algo a lo que se enfrenta “constantemente”, y una de las primeras preguntas que le hacen cuando la gente descubre que es bisexual es “¿alguna vez has tenido un trío o has estado involucrado en un trío?”

Ella dice que existe el riesgo de que esta sobreexualización signifique que las mujeres bisexuales en particular sean vistas como “una especie de juguete para las personas heterosexuales”.

Mito cuatro: ‘las personas bi son solo cisgénero’

Existe la idea errónea de que las personas bisexuales son solo hombres y mujeres cisgénero, aquellos cuya identidad de género es consistente con su sexo de nacimiento.

Mientras que a Neath le gusta usar la frase “paraguas bi”, porque “también hay múltiples identidades debajo de eso”, explica. “Cuando hablamos de bisexualidad, no se trata solo de personas cisgénero - inmediatamente abarca a las personas no binarias, a las personas trans, pueden ser cualquier cosa. Se trata de la persona y la atracción por un individuo, no del tipo de etiquetas que tiene”.

Mito cinco: ‘Debes tener la misma experiencia con ambos sexos para ser bi’

Neath manifiesta que muchas personas bisexuales luchan por “no ser lo suficientemente bisexuales”. Ella agrega: “Entonces, alguien como yo, cuya mayoría de relaciones han sido con hombres, es casi como si no fuera bienvenida en la comunidad LGBTQ + - si no has estado con compañeros 50/50, entonces eso significa que no eres lo suficientemente bisexual y no calificas como tal.”

“Las personas pueden pasar toda su vida sin tener una relación con alguien del sexo opuesto, pero aún pueden ser bisexuales. Se trata de su propia identidad y quiénes son”.