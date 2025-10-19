Un soldado norcoreano se fuga a Corea del Sur cruzando la frontera fortificada

Un soldado norcoreano desertó el domingo a Corea del Sur a través de la muy fortificada frontera entre los rivales, informó el ejército de Corea del Sur.

El ejército tomó bajo custodia al soldado que cruzó la porción central de la frontera terrestre, según un comunicado del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El soldado expresó su deseo de asentarse en Corea del Sur, indicó el comunicado.

Fue la primera deserción reportada de un soldado norcoreano desde que un sargento norcoreano huyó a Corea del Sur a través de la sección oriental de la frontera en agosto de 2024.

A pesar de los dos cruces fronterizos, no es común que los norcoreanos deserten a través de la frontera terrestre.

Pese a su nombre oficial, la Zona Desmilitarizada, la frontera de 248 kilómetros (155 millas) de largo y cuatro kilómetros (2,5 millas) de ancho está custodiada por minas terrestres, trampas para tanques, cercas de alambre de púas y tropas de combate. En 2017, cuando un soldado norcoreano en fuga cruzó la frontera corriendo, los soldados norcoreanos dispararon unas 40 balas antes de que los soldados surcoreanos pudieran arrastrar al soldado herido a un lugar seguro.

La gran mayoría de los aproximadamente 34.000 norcoreanos que han huido a Corea del Sur desde el final de la Guerra de Corea de 1950-53 lo hicieron a través de China, que comparte una larga y porosa frontera con Corea del Norte.

Las relaciones entre las dos Coreas siguen siendo tensas. Corea del Norte ha rechazado repetidamente los acercamientos del presidente progresista de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quien asumió el cargo en junio con la promesa de restaurar los esfuerzos de reconciliación entre los rivales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.