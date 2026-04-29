Tribunal surcoreano condena al expresidente Yoon a 7 años por resistirse al arresto

Un tribunal de apelaciones de Corea del Sur condenó el miércoles al destituido presidente Yoon Suk Yeol a siete años de prisión por resistirse al arresto y eludir una reunión legítima del gobierno antes de su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

La condena por obstrucción de la justicia y otros cargos se suma a la de cadena perpetua que había recibido por cargos de rebelión derivados de su desconcertante deriva autoritaria, que desencadenó la crisis más grave para la democracia del país en décadas.

El juez Yoon Sung-sik, del Tribunal Superior de Seúl, afirmó que el exmandatario conservador evitó la reunión del Consejo de Ministros exigida por la ley antes de decretar la ley marcial, falsificó documentos para ocultar esa omisión y movilizó a funcionarios de seguridad “como un ejército privado” para resistir los esfuerzos de las fuerzas del orden para arrestarlo en las semanas posteriores a su destitución. Yoon guardó silencio mientras se leía el veredicto y no hizo comentarios.

En enero, un tribunal de primera instancia había condenó a Yoon a cinco años de prisión, pero lo exoneró parcialmente de cargos de abuso de poder vinculados a la reunión del gobeirno previa a la declaración de la ley marcial, al concluir que no era responsable de que dos miembros, que habían sido invitados a asistir, no acudieran.

El Tribunal Superior de Seúl revocó esa absolución, lo declaró culpable de todos los cargos y determinó que vulneró los derechos de esos dos, así como de otros siete miembros del gobierno que no fueron notificados, al convocar solo a unos pocos ministros para simular una reunión formal.

Aunque fue breve, el decreto de ley marcial de Yoon del 3 de diciembre de 2024 sumió al país en una grave crisis, paralizó su política y la diplomacia de alto nivel y sacudió los mercados financieros. La agitación solo se calmó después de que su rival liberal, Lee Jae Myung, ganó las elecciones presidenciales anticipadas en junio.

Yoon fue suspendido del cargo el 14 de diciembre de 2024 tras ser sometido a un juicio político por un parlamento controlado por los progresistas, y fue destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025.

Tras su destitución, se negó a acatar la orden de un tribunal de Seúl para su detención e interrogatorio, lo que derivó en un enfrentamiento en el que decenas de agentes que llegaron a la residencia presidencial a principios de enero de 2025 fueron bloqueados por fuerzas de seguridad presidencial y barricadas de vehículos. Fue detenido más tarde ese mes, otro tribunal lo liberó en marzo y volvió a ser arrestado en julio.

Desde entonces, está en cautividad mientras se llevan a cabo una serie de juicios penales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.