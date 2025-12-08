Stay up to date with notifications from The Independent

Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,2

Las centrales nucleares realizaron controles urgentes el lunes después de que un terremoto provocara una alerta de tsunami

James C. Reynolds
Lunes, 08 de diciembre de 2025 10:19 EST
Una alerta de tsunami se muestra en un televisor en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025
Una alerta de tsunami se muestra en un televisor en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025 (AP)
Japón se está preparando para posibles olas de tsunami luego de que un poderoso terremoto de magnitud 7,2 azotara la costa el lunes.

Las autoridades advirtieron que la costa noreste podría registrar olas de hasta tres metros de altura después del terremoto que azotó la costa de Hokkaido.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) informó que podrían formarse olas peligrosas hasta 998 kilómetros desde el epicentro.

Se emitió una alerta más amplia para olas más pequeñas de hasta un metro a lo largo de la costa este.

El terremoto tuvo un epicentro a unos 48 kilómetros debajo de la superficie del mar.

La noticia es de última hora y se seguirá actualizando con más novedades

