Suben a 2.205 los muertos por un potente sismo en Afganistán, según el Talibán

Cientos de cuerpos han sido recuperados de entre los escombros de las casas destruidas por un potente sismo que remeció Afganistán la semana pasada, lo que elevó el número de fallecidos a más de 2.200, afirmó un portavoz del gobierno del Talibán el jueves.

Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió varias provincias del remoto y montañoso este del país el domingo por la noche, arrasando aldeas y atrapando a personas bajo los escombros. La mayoría de las víctimas estaban en Kunar, donde muchos viven en empinadas cuencas fluviales separadas por altas montañas.

El portavoz talibán Hamdullah Fitrat, quien proporcionó la cifra actualizada de víctimas mortales, indicó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan. "Se han instalado tiendas para la gente, y la entrega ayuda de primer necesidad y suministros de emergencia está en curso", agregó.

El terreno accidentado y los recortes presupuestarios están obstaculizando las labores de rescate y socorro, y las agencias de ayuda humanitaria pidieron a la comunidad internacional que brinde más apoyo.

El sismo del domingo es el tercero que devasta el país desde que el Talibán tomó el poder en 2021.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.