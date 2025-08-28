Reabre la principal carretera de Damasco a Sweida para entrada de ayuda tras semanas de violencia

Un convoy de ayuda entró el jueves en la ciudad de Sweida, en el sur de Siria, por la principal carretera desde Damasco, por primera vez desde que un importante brote de violencia sectaria sacudió el mes pasado la frágil recuperación del país tras casi 14 años de guerra civil.

Los choques entre las fuerzas gubernamentales y los tribus beduinas locales por un lado, y los combatientes de la minoría drusa del país por el otro, estallaron a mediados de julio. Cientos de personas murieron y decenas de miles más se vieron obligadas a abandonar sus hogares, y han surgido acusaciones de que los combatientes del gobierno ejecutaron a civiles drusos y saquearon y quemaron casas.

Aunque los combates se han calmado en gran medida, las tropas gubernamentales han rodeado la ciudad. Los drusos afirman que les llega poca ayuda y calificaron la situación de asedio.

El gobierno provincial de Sweida anunció en un comunicado el jueves la llegada de un convoy a través de la carretera principal, con ayuda de Naciones Unidas para "satisfacer las necesidades básicas de los residentes". La televisora estatal Al-Ikhbariya reportó que el convoy incluía 18 camiones con canastas de alimentos, suministros de limpieza y lámparas solares.

La carretera estaba cerrada desde los combates, y los camiones que habían llegado a la ciudad lo hicieron a través de una ruta tortuosa por la provincia de Daraa, al sur de Sweida.

El Coordinador Humanitario de la ONU para Siria, Adam Abdelmoula, señaló en un comunicado la semana pasada después de visitar Sweida que el sistema de salud estaba "bajo una severa presión", con hospitales y clínicas "enfrentando una escasez aguda de medicamentos básicos, incluyendo insulina, suministros para diálisis y para tratamientos contra el cáncer".

Los precios de los productos básicos se habían disparado y las familias esperaban en largas filas para obtener combustible y otros bienes esenciales, añadió la nota.

"La ayuda humanitaria no puede resolver por sí sola estos desafíos", señaló el comunicado. "Restaurar flujos seguros y fiables de artículos comerciales es crítico para estabilizar la situación y prevenir un mayor deterioro."

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.