Rapero malasio Namewee, en libertad bajo fianza en pesquisa por asesinato de influencer taiwanesa

El popular rapero y cineasta chino-malayo Wee Meng Chee quedó libre bajo fianza policial el jueves después de pasar una semana detenido para colaborar en la investigación del asesinato de una influencer taiwanesa de redes sociales.

El rapero, de 42 años y conocido popularmente como Namewee, debe presentarse de nuevo ante la policía el 26 de noviembre, dijo su abogado, Joshua Tay.

La policía señaló que Wee fue la última persona vista con Hsieh Yu-hsin, una influencer taiwanesa que fue encontrada muerta en la bañera de un hotel en Kuala Lumpur el 22 de octubre. La semana pasada, la policía reclasificó su muerte como asesinato. Hsieh, de 31 años, tenía medio millón de seguidores en Instagram y también operaba una cuenta de OnlyFans.

Wee se entregó el miércoles pasado. En el pasado había sido acusado de posesión y consumo de drogas, acusaciones que él niega.

El jefe de la policía de Kuala Lumpur, Fadil Marsus, explicó en un comunicado que la policía estaba esperando el informe de la autopsia sobre la causa de la muerte de Hsieh. Una vez que esté disponible, indicó que presentarán los resultados de su investigación a la fiscalía general para que se tomen las medidas oportunas.

Fadil declaró a la prensa local que Wee y Hsieh tenían una “relación especial” y eran “más que simples amigos íntimos", pero no ofreció más detalles.

De acuerdo con los reportes de medios locales, el fiscal general, Dusuki Mokhtar, apuntó que actualmente no había evidencia que vinculara a Wee con la muerte de Hsieh.

Hsieh, antigua enfermera, era conocida por sus fans como la “diosa enfermera”. La policía dijo que llegó a Malasia el 20 de octubre y tenía previsto quedarse cuatro días. Apareció en uno de los videos musicales de Wee en 2020.

Wee afirmó que estaba profundamente apenado por la muerte de Hsieh, pero negó haber cometido delito alguno. La semana pasada escribió en Instagram que cooperaría con la investigación para proporcionar respuestas al público y a la familia de Hsieh.

Conocido por sus provocadoras canciones, Wee atrajo los focos a nivel nacional por primera vez con su parodia del himno nacional de Malasia en 2007, que generó una controversia generalizada. Sus letras y películas directas a menudo desafían tabúes políticos y culturales, lo que le supone tanto elogios como repetidos enfrentamientos con las autoridades.

