Partidos de oposición de India marchan hacia Corte Suprema en protesta sobre listas electorales

Los partidos de oposición de India marcharon el lunes hacia la Corte Suprema del país para protestar por una revisión de los padrones electorales que, según afirman, favorece al partido del primer ministro, Narendra Modi, después de que la policía detuviera a miles de activistas durante el fin de semana en una amplia campaña.

Legisladores opositores y sus simpatizantes intentaron presentar una petición al presidente del tribunal supremo en la que exigían la renuncia del comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar.

Las protestas encabezadas por el movimiento juvenil Cucaracha se han intensificado desde que las autoridades electorales comenzaron la revisión el año pasado, eliminando a más de 130 millones de votantes de las listas. Los críticos sostienen que el proceso tiene motivaciones políticas y corre el riesgo de privar del derecho al voto a electores habilitados. El Partido Bharatiya Janata de Modi y la Comisión Electoral niegan las acusaciones de manipulación y afirman que la medida es necesaria para eliminar nombres duplicados y no elegibles.

Antes de la marcha, las autoridades cerraron seis estaciones de metro en la capital y advirtieron sobre interrupciones del tráfico.

El líder opositor Rahul Gandhi, del partido Congreso, describió las crecientes protestas como una lucha para defender la Constitución.

“No vamos a retroceder”, afirmó Gandhi a reporteros en Nueva Delhi.

La policía detuvo a miles de manifestantes en Nueva Delhi durante el fin de semana, incluidos dirigentes del movimiento Cucaracha. Protestas anteriores encabezadas por el grupo obligaron a dimitir al ministro de Educación de Modi en julio.

Modi no ha comentado públicamente las protestas, pero dirigentes de su partido las han desestimado, y algunos han calificado a los activistas de “anarquistas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.