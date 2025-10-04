Partido gobernante de Japón elige a Sanae Takaichi como líder, que podría ser 1ra primera ministra
El partido gobernante de Japón eligió el sábado a la exministra de Seguridad Económica, Sanae Takaichi, como su nueva líder, lo que podría convertirla en la primera mujer que ostenta el cargo de primera ministra en el país.
Takaichi superó al ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, hijo del popular ex primer ministro Junichiro Koizumi, en el balotaje de una votación interna del Partido Liberal Democrático.
