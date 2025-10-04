Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

Partido gobernante de Japón elige a Sanae Takaichi como líder, que podría ser 1ra primera ministra

Mari Yamaguchi
Sábado, 04 de octubre de 2025 02:16 EDT
ASI-GEN JAPÓN-POLÍTICA
ASI-GEN JAPÓN-POLÍTICA (AP)

El partido gobernante de Japón eligió el sábado a la exministra de Seguridad Económica, Sanae Takaichi, como su nueva líder, lo que podría convertirla en la primera mujer que ostenta el cargo de primera ministra en el país.

Takaichi superó al ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, hijo del popular ex primer ministro Junichiro Koizumi, en el balotaje de una votación interna del Partido Liberal Democrático.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in