Miles hacen fila en Australia para oler una planta que despide un aroma fétido al florecer

Her rise to fame since has been rapid, with more than 13,000 admirers filing past for a moment in her increasingly pungent presence. No corpse flower has bloomed at the garden for 15 years.

La inusual floración de una planta amenazada que emite un olor a carne en descomposición atrajo el jueves a cientos de devotos aficionados a un invernadero de Sydney, donde hacían fila para experimentar una eclosión trascendental y una fragancia que recuerda a calcetines de gimnasio y basura podrida.

Alta, puntiaguda y maloliente, la flor cadáver es conocida científicamente como amorphophallus titanum, o bunga bangkai en Indonesia, donde se encuentran en la selva tropical de Sumatra.

Pero para los fans de este ejemplar, es Putricia, un acrónimo de “putrid” (putrefacto) y “Patricia” adoptado con entusiasmo por sus seguidores, que se hacen llamar Putricianos. Delante de una cortina púrpura y envuelta en la niebla producida por un humidificador, durante una semana ha adornado una majestuosa y gótica exposición en el Real Jardín Botánico de Sydney.

Su ascenso a la fama ha sido rápido, con más de 13.000 admiradores desfilando ante ella para disfrutar un momento de su presencia cada vez más acre. En el jardín bótanico no florecía ninguna flor cadáver desde hace 15 años.

Una floración lenta

En la naturaleza, la planta florece solo cada siete o 10 años.

“El hecho de que se abran muy raramente, por lo poco que florecen, es algo que obviamente las pone un poco en desventaja en la naturaleza”, dijo la vocera del jardín botánico, Sophie Daniel, quien diseñó la excéntrica y fúnebre exhibición de Putricia. “Cuando se abren, tienen que esperar que otra flor cerca esté abierta, porque no pueden autopolinizarse”.

Se cree que hay apenas 300 ejemplares en la naturaleza y menos de 1.000 en todo el mundo, incluidos los que se cultivan. Una de ellos es Putricia, que llegó al jardín hace siete años.

Cuando se avistó su flor en diciembre, tenía solo 25 centímetros (10 pulgadas) de alto. El jueves alcanzaba ya los 1,6 metros (5 pies y 3 pulgadas) y su espiga floral se abría lentamente como una falda plisada alrededor de un tubérculo central majestuoso, con el exterior de color verde amarillento rizándose para revelar un centro de tono borgoña.

Crece la Putricia-manía

A medida que en Sydney crecía la emoción por la floración, el personal del jardín botánico instaló barreras para controlar a los visitantes, dando al invernadero victoriano un aire de concierto de rock. Los fanáticos recorrían una alfombra roja para ver a Putricia desde detrás de unas cuerdas de terciopelo en una exhibición inspirada en el funeral de la reina Victoria, el Rocky Horror Picture Show y la obra del fallecido director de cine David Lynch.

Dentro, los fanáticos se tomaban selfies y se inclinaban para olerla, algo cada vez más peligroso a medida que aumenta su hedor. Una joven levantó las manos y se inclinó como en señal de adoración. En las redes sociales, el personal del centro realizó un baile viral al ritmo del éxito veraniego de Chappell Roan, HOT TO GO!, con la majestuosa planta de fondo.

Es difícil determinar el motivo por el que la regia, misteriosa y maloliente flor ha atraído a tantos seguidores, pero quizás la respuesta resida en la “reverencia” que los espectadores sentían en presencia de “un ser vivo tan asombroso”, apuntó Daniel.

Rápido ascenso a la fama en internet

Como con los visitantes en la vida real, el fandom de Putricia en internet ha sido rápido, global y sumamente extraño, aunque mucho menos oloroso. La transmisión en vivo 24 horas del jardín botánico alcanzó cerca de un millón de vistas en menos de una semana y se ha generado un lenguaje compartido de memes y bromas internas.

“Putricia es una metáfora de mi vida”, escribió un usuario, que no dio más detalles.

En las redes sociales se hacían planes para acercarse a toda prisa al recinto en cuanto la planta abriera. En 24 horas, la floración de Putricia, y su hedor, habrían desaparecido.

A medida que se despliega, Putricia se calentará hasta los 37º Celsius (100º F) para propagar mejor su aroma, dijo Daniel, atrayendo moscas y escarabajos carroñeros para que se metan en su interior y pongan huevos. Luego, comenzará el trabajo para polinizar la planta manualmente en un esfuerzo por asegurar la diversidad y supervivencia de la especie.

Pero antes, miles de Putricianos intentarán acercarse lo máximo posible a su heroína por una semana.

“Al principio tuvimos algunas conversaciones sobre si deberíamos tener bolsas para vomitar en la sala”, reconoció Daniel, agregando que el personal decidió no hacerlo. “No he oído que nadie haya salido perjudicado”.

Graham-McLay informó desde Wellington, Nueva Zelanda.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.