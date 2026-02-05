Maestra india que creó cientos de centros educativos gana el Premio Global a la Enseñanza

Una profesora y activista india conocida por crear cientos de centros de enseñanza y pintar murales educativos en vecindarios marginales ganó el jueves el Premio Global a la Enseñanza, dotado con un millón de dólares.

Rouble Nagi aceptó el galardón en la Cumbre Mundial de Gobiernos, un evento anual en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que reúne a líderes de todo el mundo.

Su Fundación de Arte Rouble Nagi ha abierto más de 800 centros educativos en toda India. Su objetivo es que los niños que nunca han asistido a la escuela comiencen a tener una enseñanza estructurada. También enseñan a los que ya están escolarizados.

Nagi también pinta murales que enseñan a leer y escribir, ciencia, matemáticas e historia, entre otros temas.

El premio lo concede la Fundación Varkey, cuyo fundador, Sunny Varkey, creó la empresa con fines de lucro GEMS Education, que gestiona docenas de escuelas en Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Nagi tiene previsto destinar el millón de dólares a construir un instituto que ofrezca formación profesional gratuita.

Nagi es la décima galardonada desde que la fundación comenzó a otorgar los premios en 2015.

El listado de ganadores anteriores del Premio Global a la Enseñanza incluye a un profesor en una aldea remota de Kenia que donó la mayor parte de sus ingresos a los pobres, una maestra de primaria palestina que enseña a sus estudiantes la cultura de la no violencia y un educador canadiense que daba clase a estudiantes inuit en una aldea remota del Ártico. El año pasado se reconoció al educador saudí Mansour al-Mansour, conocido por su trabajo con los pobres en su país.

GEMS Education, o Global Education Management Systems, es uno de los mayores operadores de escuelas privadas del mundo y se cree que su valor asciende a miles de millones. Su éxito ha ido en paralelo al de Dubái, donde solo las escuelas privadas ofrecen clases a los hijos de los extranjeros que impulsan su economía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.