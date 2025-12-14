Irak: Partido de primer ministro gana más escaños, pero no suficientes para segundo mandato

El resultado de las elecciones parlamentarias del mes pasado en Irak fue ratificado por el Tribunal Supremo Federal el domingo, confirmando que el partido del primer ministro interino Mohammed Shia al-Sudani ganó el mayor número de escaños, pero no los suficientes para asegurarle un segundo mandato.

El tribunal confirmó que el proceso de votación cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales y no tuvo irregularidades que afectaran su validez.

La Alta Comisión Electoral Independiente presentó los resultados finales de las elecciones legislativas al Tribunal Supremo Federal el lunes para su certificación oficial después de resolver 853 quejas presentadas respecto a los resultados electorales.

La Coalición de Reconstrucción y Desarrollo de Al-Sudani ganó 46 escaños en el parlamento de 329 escaños. Sin embargo, en elecciones pasadas en Irak, el bloque que obtiene el mayor número de escaños a menudo no ha podido imponer a su candidato preferido.

La coalición liderada por el ex primer ministro Nouri al-Maliki ganó 29 escaños, el Bloque Sadiqoun, que es liderado por el líder de la milicia Asaib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, ganó 28 escaños, y el Partido Democrático del Kurdistán, liderado por Masoud Barzani, uno de los dos principales partidos kurdos en el país, ganó 27 escaños.

El partido Taqaddum (Progreso) del destituido presidente del parlamento Mohammed al-Halbousi también ganó 27 escaños, preparando el escenario para una contienda por la dirección de la legislatura.

Por convención, el primer ministro de Irak siempre es chiita, el presidente un kurdo y el presidente del parlamento sunita.

En general, las alianzas y listas chiitas aseguraron 187 escaños, los grupos sunitas 77 escaños, los grupos kurdos 56 escaños, además de nueve escaños reservados para miembros de grupos minoritarios.

Al-Sudani llegó al poder en 2022 con el respaldo del Marco de Coordinación, una coalición de partidos chiitas respaldados por Irán, pero no está claro si la coalición se alineará detrás de él por segunda vez.

Con ningún bloque capaz de formar un gobierno por sí solo, los líderes políticos han iniciado negociaciones para construir una coalición gobernante.

Martany reportó desde Irbil, Irak.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.