Deslizamientos de tierra en Indonesia dejan dos muertos y 21 desaparecidos

Deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales en la isla de Java, en Indonesia, provocaron la muerte de dos personas y dejaron a otras 21 desaparecidas, informaron las autoridades el viernes mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Varios días de intensas lluvias en la región provocaron los deslaves que afectaron decenas de viviendas en tres poblados de la provincia de Java Central el jueves por la noche, informaron las autoridades en un comunicado.

"Las condiciones inestables del terreno representaban un desafío para el equipo de búsqueda. No obstante, el equipo conjunto continuó sus esfuerzos el viernes por la mañana", señaló el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari, en el comunicado:

Se desplegó equipo pesado a la región para acelerar la operación, añadió.

Imágenes difundidas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate mostraban a los rescatistas buscando a las víctimas enterradas bajo los escombros de las casas.

Los rescatistas están utilizando equipo pesado, herramientas de extracción y manuales para llegar a las zonas de difícil acceso.

Las intensas lluvias estacionales, que ocurren entre octubre y marzo, a menudo provocan inundaciones y deslaves en Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas donde millones de personas viven en áreas montañosas o cerca de fértiles llanuras aluviales.

Más de 20 residentes murieron en enero pasado luego de ser arrastrados por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales en la provincia de Java Central.

