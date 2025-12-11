Stay up to date with notifications from The Independent

Derrumbe de biblioteca en construcción en Corea del Sur deja un muerto y tres atrapados

Associated Press
Jueves, 11 de diciembre de 2025 05:50 EST
Una biblioteca en construcción en Corea del Sur se vino abajo el jueves y mató a un trabajador y dejó a tres más atrapados bajo los escombros, según las autoridades.

Cuatro trabajadores quedaron inicialmente sepultados en el derrumbe registrado en la ciudad de Gwangju, en el sur del país.

Uno de ellos fue rescatado pero más tarde fue declarado muerto en un hospital cercano, dijo el oficial de emergencias local Ahn Gyun-jae en una rueda de prensa televisada. Ahn indicó que los rescatistas encontraron la ubicación de un segundo trabajador y estaban intentando rescatarlo.

Ahn indicó que las autoridades han movilizado grúas, drones, cámaras de imagen térmica y perros de rescate.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

