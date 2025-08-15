Autoridades turcas detienen a alcalde de distrito de Estambul en amplia ofensiva contra la oposición

Las autoridades turcas arrestaron el viernes al alcalde de un distrito clave de Estambul y a unos 40 funcionarios más, intensificando la represión contra la oposición del país.

Inan Guney, alcalde del distrito de Beyoglu, fue detenido dentro de una investigación por presunta corrupción, informó la agencia noticiosa estatal Anadolu. Entre los apresados estaban el guardaespaldas de Guney, su asesor y otros asistentes, reportaron el periódico Birgun y otros medios.

El distrito de Beyoglu está controlado por el principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo, o CHP. Los municipios gobernados por el CHP han enfrentado oleadas de arrestos este año, que comenzaron con la del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoglu, en marzo.

Imamoglu, una figura popular de la oposición, está ampliamente considerado como el principal adversario del presidente, Recep Tayyip Erdogan, quien lleva 20 años en el poder. Además, es el candidato del CHP para las elecciones presidenciales previstas para 2028.

Los críticos sostienen que estas acciones legales tienen motivaciones políticas y buscan socavar la creciente influencia del CHP. El gobierno de Erdogan insiste en que los tribunales operan de manera independiente, sin interferencias políticas.

Estambul y una serie de ciudades importantes cayeron en manos del CHP en 2019, y la oposición amplió aún más su control en las municipales del año pasado.

El encarcelamiento de Imamoglu provocó las mayores protestas en más de una década en el país. Los manifestantes denuncian un retroceso democrático bajo el mando de Erdogan.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.