Quentin Griffiths, cofundador del minorista de moda en línea Asos, murió tras caer de un edificio residencial de gran altura en Tailandia, informó la policía. Tenía 58 años.

Según la policía tailandesa, Griffiths, titular de un pasaporte británico, cayó el 9 de febrero desde el piso 17 de su edificio de apartamentos en la ciudad costera oriental de Pattaya.

Los agentes fueron alertados tras recibir informes de que un hombre había caído de un bloque de apartamentos de 18 plantas, y la policía y los paramédicos localizaron más tarde a Griffiths bajo el balcón de su residencia.

Un investigador declaró a la BBC y al periódico The Sun que Griffiths había estado solo en el apartamento, que estaba cerrado por dentro, sin signos de allanamiento. La autopsia no reveló indicios de delito.

La causa exacta de la muerte se determinará tras una autopsia completa, y la investigación está en curso.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo a The Sun: “Estamos apoyando a la familia de un ciudadano británico fallecido en Tailandia y estamos en contacto con las autoridades locales”.

Griffiths ayudó a fundar Asos en 2000 junto a Nick Robertson y Andrew Regan. La empresa era originalmente una start-up de moda en línea, pero se convirtió en un minorista mundial de 4.000 millones de dólares. Figuras de alto nivel, como la princesa de Gales y Michelle Obama, han lucido diseños de su propia marca.

Griffiths, antiguo ejecutivo de publicidad de la empresa, dejó el cargo de director de marketing en 2005, pero siguió siendo un accionista significativo. Ganó alrededor de $20 millones con la venta de acciones en 2010, y recibió otra ganancia inesperada en 2013.

En años posteriores, Griffiths se vio envuelto en disputas legales y financieras. Demandó a sus contables de la empresa Binder Dijker Otte (BDO), alegando que le habían asesorado incorrectamente sobre cómo minimizar las obligaciones fiscales vinculadas a la venta de acciones de Asos y Achica, un minorista online del que también fue cofundador.

En ese momento, un portavoz de BDO dijo que la firma “se [defendería] de la demanda, que se [refería] al asesoramiento fiscal prestado por BDO en el Reino Unido y en Guernsey entre 2013 y 2015”, pero declinaron hacer más comentarios mientras el proceso legal estuviera en curso.

La exesposa tailandesa de Griffiths lo acusó de robar $670.000 de una empresa que dirigían juntos, según los informes.

El año pasado, fue detenido e interrogado por los detectives después de que ella denunciara que había falsificado documentos para vender terrenos y acciones del negocio sin su conocimiento. Negó las acusaciones y fue puesto en libertad tras ser interrogado, pero la investigación seguía abierta en el momento de su muerte.

La policía también ha dicho que estaba implicado en dos procesos judiciales en curso.

Griffiths se trasladó a Tailandia hacia 2007.

Le sobreviven sus tres hijos.

Traducción de Sara Pignatiello