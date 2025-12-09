Al menos 17 muertos en un incendio en un edificio de oficinas en la capital de Indonesia

Un incendio arrasó un edificio de oficinas en la capital de Indonesia, Yakarta, el martes, y mató al menos a 17 personas, según informó la policía.

Las llamas envolvieron el edificio de siete pisos, enviando densas columnas de humo negro al cielo y provocando pánico entre los residentes y trabajadores cercanos en un vecindario del centro de Yakarta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.