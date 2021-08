La mujer miró a su alrededor con un grito de angustia, asustada, buscando rostros familiares mientras tropezaba entre la multitud. Trató de hablar, pero no le salieron las palabras: luego cayó al suelo con la mano levantada en señal de súplica.

Las esperanzas que tenía esta madre de tres hijos pequeños de escapar de un futuro sombrío e incierto en Afganistán y comenzar una nueva vida en el extranjero con su familia, habían terminado en un camino polvoriento lleno de escombros frente a extraños, la mayoría de los cuales estaban muy ocupados con sus propios problemas que ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido.

Entre los que lo hicieron se encontraban los soldados británicos del Regimiento de Paracaidistas. Corrieron y la sacaron a rastras para darle primeros auxilios. La pusieron en una camilla y le cubrieron el cuerpo con una sábana de protección solar. Pero ya era demasiado tarde: pronto le cubrieron la cara con la sábana para convertirse en un sudario.

“Mi esposa, mi esposa, ¿qué le ha pasado?” gritó un hombre corriendo hacia adelante. Se rompió las mangas de su salwar-kameez marrón en su dolor. Los soldados lo detuvieron y lo obligaron a sentarse, dos de ellos se arrodillaron y lo abrazaron.

“¿Por qué murió? ¿Por qué no en el hospital? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué les va a pasar a nuestros hijos?” preguntó el hombre entre lágrimas. “Lo siento, hicimos lo mejor que pudimos, realmente lo hicimos”, expresó uno de los soldados. El otro le mencionó: “Se me rompe el corazón por ti, amigo”.

Esta fue otra muerte en el caos fuera del aeropuerto de Kabul mientras miles intentan huir en vuelos de evacuación organizados por los Estados Unidos, el Reino Unido y otros gobiernos extranjeros para aquellos que se cree que están en peligro por los talibanes.

El recuento oficial de víctimas mortales es de 12, pero es casi seguro que la cifra real sea mucho más alta. Cuatro fueron asesinados fuera de la base británica adyacente al aeropuerto en el espacio de dos horas, en una carretera calurosa, sin aire y atestada de gente desesperada y asustada.

Aquellos que habían llegado allí no solo estaban tratando de obtener un pasaje a Gran Bretaña, sino a Estados Unidos y otros países, a través de puntos de control más adelante. Y se había producido un aumento, en números ya enormes, después de que políticos en Washington y Londres advirtieran que el proceso de evacuación podría terminar en unos pocos días.

Llegó una familia que sostenía de cada brazo a un pariente anciano. “Este es nuestro tío, se fracturó el tobillo, íbamos a llevarlo al hospital para recibir tratamiento y luego vendría aquí mañana”, declaró Usman Khan Mohammed, de 22 años. “Pero escuchamos que el Reino Unido va a detener los vuelos, así que llegamos lo más rápido posible. Nos tomó seis horas llegar aquí, tuvimos que cargar con nuestro tío la mayor parte del camino”.

Leer más: Pese a caos en Afganistán, Biden defiende decisión de retiro

A medida que la multitud crecía, otra mujer se derrumbó y murió, seguida de una tercera, más joven, que pudo haber sido hija de la primera víctima. El padre y el esposo desconsolados se desmayaron cuando se enteró de lo sucedido.

Luego vino una cuarta muerte, otra mujer, también vencida por el aplastamiento de la multitud y el calor.

Los cuerpos, envueltos, habían sido colocados al otro lado de la calle para que las familias los recogieran. Una joven hazara, de unos ocho años, levantó uno de los sudarios y se desmayó; era su madre. La niña, a quien le faltaba una mano, como resultado de la explosión de un IED (artefacto explosivo improvisado), me había pedido antes que intentara encontrar a su madre. “Me siento muy asustada, no tengo a nadie”, había dicho. Buscamos, pero no pudimos encontrar a su madre.

Mientras la niña estaba siendo atendida por un médico, un soldado se acercó para decir: “Nosotros la cuidaremos, no se preocupe. ¿Sabes?, he estado en el ejército durante 12 años y lo que está sucediendo aquí es lo peor que he experimentado”. Un soldado más joven simplemente dijo: “Nunca antes había visto un cadáver, al unirme al ejército esperaba ver morir a la gente, pero no esto, no esperaba esto”.

Mientras hablaban, hubo gritos repentinos de “agáchate … Agáchate”. Era una alerta de seguridad, se había detectado a un hombre con un dispositivo sospechoso. “Es un hombre con un plato-tablero blanco, una gorra roja y una bolsa azul” fue la advertencia transmitida por los soldados. Se trajo equipo especializado en interferencias en caso de que una bomba estuviera preparada para activarse electrónicamente.

El incidente transcurrió después de una búsqueda, pero lo que sucedió fue un recordatorio de que los talibanes no son el único grupo islamista en el espacio creado por el colapso del gobierno afgano; Isis y al-Qaeda también están muy presentes en este país.

Una barrera de alambre de púas y automóviles colocada frente a la base, The Baron Hotel, se veía formidable. Pero la multitud simplemente lo había desmantelado en 24 horas.

Se había levantado una nueva barricada hecha de contenedores, pero los números que llegaban eran impredecibles, dependiendo de cuántos se les permitiera pasar por un puesto de control talibán más adelante. Los islamistas, al parecer, abrieron o cerraron el grifo dependiendo de bajo cuánta presión quisieran mantener bajo las tropas británicas.

Abdul Fattar, quien mencionó que había trabajado para los estadounidenses y para el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) declaró que le habían asegurado la documentación adecuada para abordar un vuelo, pero que le habían rechazado en el puesto de control. “Quiero comunicarme con el CICR, pero no puedo hacerlo”, explicó.

Samira Haidari (no es su nombre completo) había llegado a la puerta y esperaba ser evacuada por los estadounidenses. Una estudiante de 22 años, había sido crítica con los clérigos conservadores e islamistas y había recibido amenazas en las redes sociales.

“Empeoró mucho desde que los talibanes asumieron el control. Y luego los talibanes comenzaron a visitar nuestro vecindario y tomaron una lista de personas. Mis padres me dijeron que debía irme por mi propia seguridad”, señaló.

“Sabía que tenía que irme, pueden arrestarme o, como soy soltera, incluso casarme con alguien. Fue muy difícil atravesar el puesto de control de los talibanes, un primo me acompañó la mayor parte del camino, pero aun así fue muy aterrador. No sé qué haré si me rechazan, no puedo vivir bajo los talibanes. Eso sería imposible, preferiría estar muerta”.

Mientras hablaba, los ojos de Haidari se posaron en los cuerpos cubiertos tendidos a un lado de la carretera. “No quise decir eso, no quiero morir”, explicó. “Esas personas pobres, pobres y sus familias, me pregunto si la gente del mundo exterior se da cuenta de lo que está sucediendo aquí”.