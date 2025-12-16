Accidente de autobús deja 13 muertos y más de una docena de heridos en Irán

Un autobús de pasajeros volcó, causando la muerte de 13 personas y dejando a más de una docena de heridos en una autopista en el centro de Irán, informó la agencia de noticias estatal IRNA.

La policía informó que el autobús viajaba tarde el lunes desde Isfahan hacia la ciudad nororiental de Mashhad cuando chocó contra la barrera central de la autopista, cruzó al carril contrario y colisionó con un taxi antes de volcarse.

Once pasajeros del autobús y dos personas que estaban en el taxi murieron en el accidente, mientras que seis mujeres y siete hombres fueron hospitalizados, según IRNA.

Equipos de emergencia, incluidos ambulancias y unidades de rescate, fueron enviados al lugar poco después del accidente.

Irán tiene uno de los peores registros de seguridad vial del mundo, con unas 20.000 muertes anuales. El grave saldo se atribuye al amplio desacato de las leyes de tráfico, vehículos inseguros y servicios de emergencia inadecuados en sus vastas áreas rurales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.