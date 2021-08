Hubo una sensación reconfortante y familiar cuando Haji Sher Ahmed Ahmadi apuntó con el lanzador RPG a la posición de los talibanes detrás de un edificio abandonado. Estaba disparando una versión más antigua de la misma arma hace tres décadas cuando era un joven luchando contra los rusos.

Hubiera preferido estar en su granja cuidando los cultivos que necesitan atención, mencionó Haji Sher Ahmed, pero sintió que no podía ignorar el llamado del deber con los insurgentes a las puertas de Herat y amenazando con asaltar la ciudad.

Señalando que era un muyahidin experimentado, Haji Sher Ahmed solicitó estar en la primera línea y, según sus camaradas, se comportó tan bien que los francotiradores del Talib comenzaron a buscarlo y, después de una docena de intentos, finalmente lograron golpearlo en el frente de la cabeza.

"No fue una lesión muy grave, afortunadamente fue uno de los talibanes que los paquistaníes no habían entrenado tan bien, no como cuando los rusos me dispararon hace tantos años, hicieron un buen trabajo". —contó el viejo guerrero, con una sonrisa en su rostro escarpado.

“Así que volví al frente al día siguiente. Pero el comandante Khan me dijo que fuera a descansar. Volví al día siguiente, pero nuevamente me envió de regreso, diciendo que debería descansar y estar en forma para la próxima batalla, ya que esto va a durar mucho tiempo”.

El comandante Khan a cargo de las operaciones es Mohammed Ismail Khan, un temible exlíder mujaheddin contra los rusos y los talibanes, que ahora ha organizado las defensas de la ciudad, movilizado fuerzas voluntarias y lidera la lucha a la edad de 70 años.

Es, dice el hombre con el sobrenombre de 'León de Herat', una de las campañas más importantes de su vida.

Los talibanes también están llevando a cabo implacables ataques contra Kandahar y Lashkar Gah. Sin embargo, esas dos ciudades se encuentran en el sur pastún, de donde el grupo islamista obtiene su apoyo tradicional. La captura de Herat en el oeste, un bastión tradicional de adversarios, sería un gran impulso a sus pretensiones de establecer un emirato en todo el país.

Con soldados y armas escasas del gobierno de Kabul, que aparentemente fueron tomados por sorpresa por la velocidad del avance de los talibanes luego de la apresurada retirada de las fuerzas lideradas por Estados Unidos ordenados por Joe Biden.

Haji Sher Ahmed y ocho de sus nueve hijos se encuentran entre los aproximadamente 6 mil que se ofrecieron como voluntarios y ahora participan en la lucha. “Créame, si este nuevo talibán se hace cargo, serán peores que los rusos. Necesitamos detenerlos. No tuve que pedirles a mis hijos que se unieran, simplemente lo hicieron. Tengo amigos, vecinos que hicieron lo mismo”, quiso subrayar. “Este es nuestro país, nuestro Herat, no vamos a dejar que estas personas vengan y se hagan cargo, todos quieren contribuir, les hemos impedido que entren a la ciudad de Herat y ahora los estamos rechazando”.

Al comienzo de la semana, era Herat la que parecía ser la primera de las tres ciudades en caer, con la ONU organizando un puente aéreo de su personal local y familias e informes de funcionarios del gobierno local arrojando documentos en pánico.

Todavía se libran feroces combates en los suburbios, pero la oleada yihadista en el centro de la ciudad ha sido rechazada. Se dice que hay varios factores detrás de esto: los insurgentes están más lejos de sus líneas de refuerzo en Pakistán; la resistencia de las fuerzas voluntarias y gubernamentales y los ataques aéreos de aviones de guerra afganos y estadounidenses, incluido el uso de B52 de Diego García con un impacto significativo.

Los talibanes todavía llegan a la ciudad para llevar a cabo ataques letales. El miércoles por la noche, el comandante de policía, Wahid Kohastani, fue asesinado después de ser localizado en su oficina, el último de una serie de homicidios a funcionarios públicos y otras personas que se habían manifestado en contra de los islamistas.

Lo que está sucediendo en Herat está teniendo repercusiones en otras partes del país.

Se están formando batallones de voluntarios en otras ciudades y pueblos. El presidente Ashraf Ghani ha anunciado un plan de movilización nacional. Incluso los cánticos nocturnos de "Allahu Akbar", en desafío a los insurgentes de la gente reunida en las calles y tejados, están siendo emulados en otras ciudades. Los talibanes se han quejado de que los "infieles" utilizan consignas sagradas. También se han quejado de la ferocidad de las tácticas utilizadas por las fuerzas de Herati y del bombardeo occidental.

Se dice que las pérdidas sufridas por el grupo islamista en Herat y en otros lugares son una de las razones del cambio de táctica en los talibanes, con el uso de un terrorista suicida y hombres armados en el ataque de esta semana en Kabul que mató a 13 personas e hirió a otras dos docenas.

Mientras los talibanes se quejan de los ataques aéreos occidentales, Ismail Khan, aunque enfatiza que no le gusta la presencia militar rusa o estadounidense en su país, no tiene ninguna duda sobre el verdadero enemigo extranjero ahora.

“La guerra en Herat la dirige Pakistán, esta no es la guerra de los talibanes, solo se utilizan como herramientas”, declara. “Esta es una guerra entre Pakistán y Afganistán. No aceptamos la ocupación rusa de nuestro país, ¿por qué deberíamos aceptar la ocupación paquistaní? Tenemos que luchar por nuestro país, como lo hicimos contra los rusos”.

“Los talibanes afirman que han cambiado. Pero, mire lo que están haciendo en las áreas que han tomado, los asesinatos y la opresión. La gente no quiere eso, y esa es la razón por la que se ofrecen como voluntarios para defender nuestros hogares, nuestro país”.

Gul Mohammed Husseini deseaba que la gente no tuviera que tomar armas, pero lo que está sucediendo deja pocas opciones. Así que el empresario de 58 años sacó su Kalashnikov AK-47, lo mantuvo envuelto en hule dentro de un baúl y se ofreció como voluntario para luchar.

Como muchos de los otros miembros de la fuerza, formó parte de la resistencia contra las fuerzas soviéticas. "Todos estamos avanzando en años, pero creo que todavía quedan algunas de las habilidades", mencionó Husseini. “También hay mucha gente joven. No tengo hijos, pero tengo tres hijas y son una de las razones por las que estoy luchando. No podrán permanecer en este país si los talibanes toman el poder, si no pueden escapar al extranjero, sus vidas serían insoportables. Mi esposa me apoya totalmente en lo que hago, todos saben lo que está en juego”.

Haji Sher Ahmed también habló de la importancia del apoyo de su esposa. “Solo he tenido una esposa, esto puede que no te parezca extraño, pero soy de una generación y un área donde esto no era común”, comentó. “A pesar de los problemas que tenemos, estamos contentos con todo lo que hemos logrado, en nuestra familia, en nuestra ciudad, ella sabe lo que tenemos que hacer”.

Levantándose la camiseta para mostrar las cicatrices que le dejaron cuando le dispararon luchando contra los rusos, la bala le entró por el corazón y le salió por la espalda, continuó: “Hemos tenido experiencias muy duras. Sobreviví a esto, hay riesgos, pero no podemos tener miedo ahora que enfrentamos un momento tan peligroso para nuestro país”.