Una mujer afirma que su vida es más difícil porque es ‘atractiva’

Compartiendo el video en TikTok, @arianasavannah abrió el vídeo diciendo que el tema es difícil de hablar, y dijo que esperaba que hubiera reacciones.

Aunque el privilegio de ser guapa tiene sus ventajas, también hay “un lado malo del que nadie habla”, dijo.

Ariana dijo que le ha costado mucho hacer amigas, sobre todo en la universidad.

Continuó: “La universidad fue realmente el punto más difícil para mí, pero las chicas siempre estarán en plan de ‘oh, Dios mío, te quiero tanto, eres tan guapa, vamos a salir’. Y llega el momento y siempre me dejan de lado, y hablan mal de mí a mis espaldas, y nunca tiene sentido porque siempre estoy siendo tan amable, tan genuina”.

Y añadió: “La verdad es que estoy completamente segura de que no tiene nada que ver con mi personalidad en absoluto”.

Mientras estaba en la universidad, volvía a casa los fines de semana y lloraba con su madre y le contaba a su familia su dificultad para hacer amigos.

Dijo: “Ellos decían ‘Ari, es tan obvio’. Y yo les decía que me lo dijeran, porque me falta algo, no me cuadra, no sé qué pasa. Me decían: ‘No entiendes cómo te ve la gente’”.

“Así que empezaron a decirme ‘Ari, a la gente no le gusta no ser la persona más guapa de la habitación’, y yo contestaba ‘¿de qué estás hablando?’ Porque eso no es algo en lo que yo piense. Las ca****** son todas bonitas, me encantan las mujeres, todo el mundo es una ca***** a su manera”.

Su familia dice que puede ser intimidante y eso puede hacer que la gente se sienta incómoda.

Ella dijo: “Si me conocen, saben que no me comporto de esa manera, estaba tan confundida y pensé que probablemente esto no es cierto, no hay manera de que esta sea la razón por la que toda mi vida no puedo hacer novias”.

El vídeo, que desde entonces se ha hecho privado, fue visto más de dos millones de veces, con un vídeo posterior que recibió más de 350.000 visitas.

En el vídeo posterior, dice que ahora ha encontrado un grupo de chicos que se han convertido en sus mejores amigos.

Ariana no es la primera TikToker que habla de las desventajas del privilegio de ser guapa.

TikToker @tabithaamaraa dijo que la gente puede asumir que eres “engreída”, y que otras mujeres pueden verte como “competencia”.

“Si pides opiniones sobre la ropa, los peinados, ellas [otras mujeres] podrían mentirte porque no quieren que te veas mejor que ellas”, dijo.

Otra TikToker, @walmart_tanamongeau subió un vídeo titulado “el lado feo del privilegio de ser guapa” y enumeró varios contras en la pantalla.

Entre ellos, que no gustes a otras mujeres, que necesites la validación masculina y que “solo le gustes a la gente por tu aspecto”.

Este no es el único vídeo que hemos visto recientemente en el que se habla de cómo la apariencia de alguien puede afectar a su día a día. Hace tres días, una trabajadora de un restaurante reveló cómo su jefe le pide que siente a las personas “feas” en la parte de atrás del restaurante.