Mujer china que encontró su video en Pornhub crea aplicación para ayudar a otras víctimas

Una mujer china que descubrió que se había subido un video de ella misma en el sitio web para adultos Pornhub sin su conocimiento, fundó una aplicación para víctimas de pornografía no consentida.

La joven de 25 años se enteró de su video, que fue grabado sin su conocimiento, en el sitio web de pornografía después de que una amiga la alertara. Ahora está trabajando con un equipo para crear una aplicación basada en inteligencia artificial para ayudar a las mujeres a encontrar contenido con sus rostros en línea.

La aplicación, Alecto AI, que lleva el nombre de una diosa griega de la furia, que castiga a quienes cometen delitos morales, funciona escaneando los rostros de los usuarios y luego buscando sus imágenes en línea.

En una entrevista con This Week in Asia, la joven de 25 años que no quiso revelar sus detalles y pidió ser identificada como Tisiphone, la diosa griega de la venganza, dijo que la forma más eficiente de abordar el problema es a través de un software de reconocimiento facial.

“El control de daños es particularmente doloroso (para los afectados). El contenido infractor a veces se aloja en varias plataformas... Es difícil buscar este contenido esparcido por Internet mientras nos vemos obligados a revivir nuestro trauma una y otra vez”, dijo Tisiphone, quien trabajó para el equipo de políticas de contenido de una destacada empresa de tecnología en EE.UU. "No podemos defendernos a menos que tengamos acceso a tecnología que pueda ayudarnos a hacerlo".

Ella dice que su objetivo es crear una aplicación que sea "poderosa, imparcial y compasiva".

También le dijo a This Week in Asia que las herramientas existentes tienen una tasa de precisión más baja cuando se trata de mujeres y personas de color. Para que la aplicación sea más útil, cuenta con un equipo de cinco mujeres de color.

"Estamos interrumpiendo no solo la política de contenido y la pornografía de venganza, sino también el reconocimiento facial, haciendo que la inteligencia artificial esté más centrada en el ser humano", dijo.

Mientras hablaba en el sitio web, también narró sobre su experiencia y trauma después de descubrir su video en Pornhub.

“El incidente ocurrió hace quizás siete años. Era muy joven, una adolescente… No tenía idea de que ese monstruo me había filmado en secreto hasta que vi mi video en Pornhub”, dijo Tisiphone. “Fue realmente devastador. Me considero una persona muy fuerte y bien educada, pero ese fue el momento en que literalmente me detuve y pensé: 'No puedo vivir más'. No quiero vivir más".

Dijo que trepó la cerca en el techo de su edificio, deseando terminar con su vida y apenas sobrevivió.

“En ese momento, era para mí la única forma de salir de esto, porque estaba muy avergonzada y estaba muy asustada. Sentí que todo el mundo me traicionó”, dijo Tisiphone.

“Sobreviví, apenas”, dijo a This Week.

Según un estudio realizado en Australia, el Reino Unido y Nueva Zelanda en 2020, más de una de cada tres personas han sido víctimas de abuso de imágenes de desnudos, que ha aumentado de una de cada cinco en 2016. Se descubrió que las tasas de abuso eran similar en los tres países, oscilando entre el 35% y el 39%.

Tisiphone dijo que también es consciente de hacer de su aplicación un espacio seguro para los datos de los usuarios y está implementando una serie de medidas de seguridad, incluida la verificación biométrica y el cifrado de extremo a extremo, incluido el no guardar datos en su servidor.

Se supone que Alecto AI se lanzará a fines de este año y al principio solo estará abierto a usuarios que paguen una tarifa mensual, aunque la fundadora espera poder hacerlo gratis para los usuarios más adelante al reclutar compañías como Facebook como patrocinadores para ayudar a pagar por su tecnología.

“Estamos haciendo todo lo posible para proteger la privacidad de los usuarios y asegurarnos de que no sea abusada por un tercero al azar. Continuaremos mejorando nuestro algoritmo para asegurarnos de que pueda ayudar a las personas”, dijo.