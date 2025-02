Muere Roberta Flack, cantante ganadora de un Grammy y con un estilo íntimo, a los 88 años

Roberta Flack, la cantante y pianista ganadora de un Grammy cuyo estilo vocal y musical íntimo la convirtió en una de las artistas más destacadas de la década de 1970 y en una intérprete influyente mucho después, falleció el lunes. Tenía 88 años.

La cantante murió en su hogar rodeada de su familia, dijo la publicista Elaine Schock en un comunicado. Flack anunció en 2022 que tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que ya no podía cantar.

Poco conocida antes de cumplir 30 años, Flack se convirtió en una estrella de la noche a la mañana luego que Clint Eastwood utilizara “The First Time Ever I Saw Your Face” como la banda sonora de una de las escenas de amor más memorables y explícitas del cine, entre el actor y Donna Mills en su película de 1971 “Play Misty for Me”. La balada suave, similar a un himno, con el delicado soprano de Flack flotando sobre un lecho de cuerdas suaves y piano, encabezó la lista de éxitos pop de Billboard en 1972 y recibió un Grammy por disco del año.

“La disquera quería que se volviera a grabar con un ritmo más rápido, pero él dijo que la quería exactamente como estaba”, comentó Flack a The Associated Press en 2018. “Con la canción como tema de su película, ganó mucha popularidad y luego despegó”.

En 1973, igualó ambos logros con “Killing Me Softly With His Song”, convirtiéndose en la primera artista en ganar Grammys consecutivos por mejor álbum.

Roberta Cleopatra Flack, hija de músicos, nació en Black Mountain, Carolina del Norte, y creció en Arlington, Virginia.

Pianista con formación clásica y que a los 15 años recibió una beca completa para Howard, la universidad históricamente negra, Flack fue descubierta a finales de la década de 1960 por el músico de jazz Les McCann, quien más tarde escribió que “su voz tocó, golpeó, atrapó y despertó cada emoción que he conocido”. Aunque era lo suficientemente versátil como para evocar la pasión gospel de Aretha Franklin, Flack a menudo prefería un enfoque más reflexivo y medido, como si curara una canción palabra por palabra.

Para los muchos admiradores de Flack, ella era una presencia sofisticada y audaz en el mundo de la música y en los movimientos sociales y de derechos civiles de la época, sus amigos incluían al reverendo Jesse Jackson y a Angela Davis, a quien Flack visitó en prisión mientras Davis enfrentaba cargos —por los cuales fue absuelta— de asesinato y secuestro. Flack cantó en el funeral de Jackie Robinson, el primer jugador negro de las grandes ligas de béisbol, y estuvo entre los muchos artistas invitados en el proyecto de entretenimiento infantil feminista creado por Marlo Thomas, “Free to Be ... You and Me.”

Nunca igualó su primera racha de éxitos, aunque tuvo un éxito en la década de 1980 con el dueto de Peabo Bryson “Tonight, I Celebrate My Love” y en la década de 1990 con el dueto de Maxi Priest “Set the Night to Music”. A mediados de la década de 1990, Flack recibió nueva atención después que los Fugees grabaran una versión ganadora de un Grammy de “Killing Me Softly”, que ella finalmente interpretó en el escenario con el grupo de hip-hop.

En total, ganó cinco Grammys (tres por “Killing Me Softly”), fue nominada en ocho ocasiones más y recibió un Grammy a la trayectoria en 2020.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.