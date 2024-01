Muere la cantante folk Melanie, intérprete de “Brand New Key”

Melanie, la cantante y compositora que ascendió en la escena folk de Nueva York, actuó en Woodstock y tuvo una serie de éxitos de la década de 1970, incluida la canción “Brand New Key”, ha muerto.

Su publicista, Billy James, dijo a The Associated Press que Melanie murió el martes. Tenía 76 años y vivía en el centro de Tennessee. La causa no fue revelada de inmediato.

“Nuestro mundo está mucho más apagado, los colores de un Tennessee lúgubre y lluvioso palidecen con su ausencia hoy”, dijeron sus hijos Leilah, Jeordie y Beau Jarred, en una publicación en su página de Facebook anunciando su deceso.

Con una voz que podía pasar de aguda y tímida a profunda y conmovedora, Melanie escribió e interpretó éxitos como “Look What They’ve Done to My Song Ma” y “Lay Down (Candles in the Rain)”.

Su canción más famosa era “Brand New Key”, un tema de su álbum de 1971 “Gather Me” sobre una niña que anda en bicicleta y patina frente a la casa de un chico que le gusta. Se convirtió en un éxito número 1 en Estados Unidos y varios países más.

Con ecos de las canciones populares de los años 1920 y 1930, combinaba la simplicidad juvenil con la sofisticación adulta en su estribillo:

“I’ve got a brand-new pair of roller skates, you’ve got a brand-new key, I think that we should get together, and try them on to see” (Tengo un par de patines nuevos, tienes una llave nueva, creo que deberíamos juntarnos y probarlos para ver).

En entrevistas posteriores dijo que no necesariamente tenía la intención de una insinuación sexual en la canción, pero aquellos que la escucharon no estaban necesariamente equivocados.

“Probablemente tengo una forma peculiar de escribir, y creo que fui incomprendida”, dijo al periódico Tennessean en 2014. “Yo tenía este aspecto sonriente y de querubín, y creo que eso jugó en mi contra. Las chicas con guitarras que eran relevantes estaban llenas de angustia y tenían rostros angulares”.

La canción ha tenido nuevas versiones en las décadas posteriores. Figuró prominentemente en la película de Paul Thomas Anderson “Boogie Nights” (“Juegos de placer”) de 1997 y Jimmy Fallon hizo la pantomima de cantarla en “The Tonight Show” en 2016.

Su nombre de pila era Melanie Safka, su madre era cantante de jazz. Melanie creció en Queens, Nueva York. Estudió en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y actuó en los cafés de Greenwich Village y otros sitios de folk de Nueva York.

Lanzó su álbum debut homónimo en 1969 y tuvo éxitos en Europa con “Bobo’s Party” y “Beautiful People”.

Ese verano, fue una de las tres únicas artistas solistas femeninas, junto con Joan Baez y Janis Joplin, que actuaron en la Feria de Música y Arte de Woodstock en el estado de Nueva York.

Las velas que el público sostenía durante su actuación en la noche de apertura del festival inspiraron su primer éxito en Estados Unidos, “Lay Down (Candles in the Rain)” de 1970, que llegó al número 6 de la lista Hot 100 de Billboard. Ese mismo año llegó “Look What They’ve Done to My Song Ma”, que sería versionada por artistas desde Ray Charles hasta Miley Cyrus y adaptada para comerciales durante décadas.

“People in the Front Row”, una canción bailable de “Garden in the City” de 1971, se incluyó prominentemente en la temporada más reciente de “Black Mirror”.

A mediados de la década de 1970, su popularidad disminuyó, pero mantendría seguidores y seguiría lanzando álbumes y tocando en vivo hasta la década de 2010.

Melanie estuvo casada con su mánager y productor Peter Schekeryk desde 1968 hasta la muerte de él en 2010. Tuvieron tres hijos juntos.