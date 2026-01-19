Muere en Roma el diseñador de moda Valentino a los 93 años

Valentino Garavani, el diseñador italiano del jet-set cuyas glamorosas prendas de alta costura, a menudo en su característico tono de “rojo Valentino”, fueron un elemento básico de los desfiles de moda durante casi medio siglo, ha fallecido en su hogar en Roma, anunció su fundación el lunes. Tenía 93 años.

La fundación afirmó en un comunicado publicado en redes sociales: "Valentino Garavani no solo fue una guía constante e inspiración para todos nosotros, sino una verdadera fuente de luz, creatividad y visión".

Su cuerpo reposará en la sede de la fundación en Roma el miércoles y jueves. El funeral se llevará a cabo el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri en la Piazza della Repubblica de Roma.

Universalmente conocido por su primer nombre, Valentino fue adorado por generaciones de realeza, primeras damas y estrellas de cine, desde Jackie Kennedy Onassis hasta Julia Roberts y la Reina Rania de Jordania, quienes aseguraban que el diseñador siempre las hacía lucir y sentirse de lo mejor.

"Yo sé lo que las mujeres quieren", comentó una vez. "Quieren ser hermosas".

Nunca fue para la moda atrevida o de declaración, Valentino cometió muy pocos errores a lo largo de su carrera de casi medio siglo, que se extendió desde sus primeros días en Roma en la década de 1960 hasta su retiro en 2008.

Sus diseños infalibles hicieron de Valentino el rey de la alfombra roja, el hombre al que recurrían las celebridades para sus necesidades en ceremonias de premios. Sus suntuosos vestidos han adornado innumerables Premios de la Academia, notablemente en 2001, cuando Roberts usó una columna vintage en blanco y negro para aceptar su estatuilla de mejor actriz. Cate Blanchett también vistió de Valentino, un modelo de un solo tirante en seda amarillo mantequilla, cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2004.